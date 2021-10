Het weer van vandaag: buien, eind van de dag droog

Vandaag is er veel bewolking aanwezig en trekken van noord naar zuid buien over de regio. In de loop van de tweede helft van de middag wordt het vanuit het noorden droog en volgen opklaringen. De temperatuur komt vanmiddag niet hoger meer uit dan 13 graden. De westenwind ruimt naar het noordwesten en neemt toe tot matig en waait aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en bestaat er kans op een lichte regenbui. Tijdens opklaringen kan zich landinwaarts een mistbank vormen. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 11 graden vlak aan zee en 6 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. De wind neemt af tot zwak en aan zee tot matig en komt uit het westen tot noordwesten.

Morgen domineert de bewolking het weerbeeld en laat de zon zich slechts af en toe zien. Verspreid zou er nog een lichte regenbui kunnen voorkomen, in de loop van de dag wordt het overal droog. De temperatuur komt in de middag uit op 14 graden en er waait een matige noordwestenwind, windkracht 3 of 4.

Vooruitzichten

Op donderdag is er veel bewolking met soms wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Op vrijdag passeert in de ochtend een zwak front met lichte regen. In het weekend blijft het droog met af en toe zon. Een zonovergoten weekend zit er niet in! Op donderdag wordt het 16 graden, daarna ligt de middagtemperatuur op 13 of 14 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 14,9 graden en de minimumtemperatuur 7,2 graden. Er valt gemiddeld 23,2 mm neerslag.