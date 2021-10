Bomenridders in de bres voor platanen bij Rotterdam Centraal: 'Gun deze bomen een rustige oude dag'

De Raad van State buigt zich dinsdag over het conflict tussen de Bomenridders en de gemeente Rotterdam. In die zaak draait het om zeven platanen naast het Centraal Station. Die zouden moeten wijken voor de komst van een wooncomplex.

"Het is eigenlijk wel een beetje cynisch", zegt Pim Janse van de bomenridders. "Want de bomen moeten wijken voor een groot complex met de naam 'Treehouse'." Maar het lachen is Janse inmiddels wel vergaan. Hij wijst erop dat de groene reuzen bijzonder belangrijk zijn, voor een stad met een omvang als Rotterdam.

De discussie over het behoud van een deel van de bomen is al langer aan de gang. Allereerst werd de zaak behandeld door de voorzieningenrechter en nu is de Raad van State aan de beurt. "De discussie lijkt te gaan draaien om hoe lang die bomen er al staan", vertelt Janse. "Maar daar gaat het niet om wat ons betreft. De bomen stonden er eerder dan de plannen voor dit complex." Volgens Janse zouden de bomen 'van hun rustige oude dag moeten kunnen genieten', maar dat lijkt ze voorlopig niet gegund.

Van de tien bomen blijven er twee staan. Die zijn volgens Janse opgenomen op een speciale lijst met bomen, met een monumentale status. "Dat zijn de bomen die tegen het voormalig postsorteercentrum staan. Die zijn een stuk ouder dan de rest en daar durft niemand aan te komen. Maar de rest wordt geslachtofferd door de gemeente Rotterdam. Daar zijn we niet blij mee."

'Gemeente kiest voor hoger beroep in plaats van oplossing'

Na de uitspraak van de voorzieningenrechter hebben de Bomenridders de gemeente Rotterdam aangeboden om gezamenlijk naar een oplossing te kijken. "Maar daar heeft de gemeente geen gebruik van gemaakt", vervolgt Janse. "In plaats daarvan kregen we te horen dat de gemeente in hoger beroep gaat."

Is er dan een tussenweg? Ja, zegt Janse. Van de zeven bomen wordt er één verplaatst. De andere zes zouden ook verplaatst kunnen worden, denken de Bomenridders. "Ook dat is geen ideale oplossing", vervolgt Janse. "Maar het is wel mogelijk, ook al zegt de gemeente van niet. Maar het is het hoogst haalbare, want die bomen gaan ook dit project niet tegenhouden."