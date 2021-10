Grote jacht op de Rode Rivierkreeft begint met een telling

In Vlaardingen liggen meerdere korven langs het water. In de eerste korf zitten twee kreeften. "Ja dit zijn ze", zegt Wilco de Bruijne. "We hebben hier heel veel van deze kreeften en ze horen hier niet. Ze zijn heel erg schadelijk voor de biodiversiteit in en om het water. Daarom gaan we nu kijken of we ze kunnen vangen."

Maar het simpelweg vangen van de kreeften is makkelijker gezegd dan gedaan. Eerst wordt er gekeken welke kooien het best gebruikt kunnen worden. En om te kunnen testen met vangmateriaal, moet er ook duidelijk zijn hoeveel kreeften er eigenlijk zijn in Delfland. "Daarom doen we nu een nulmeting."

De afgelopen weken zijn de eerste rivierkreeften gemerkt. "Kijk maar", legt bioloog Daan Drukker uit. Hij wijst op het stipje op de rechterkant van het kopschild. Volgens de twee mannen kunnen ze op basis van het aantal gemarkeerde kreeften dat nu opnieuw gevangen wordt, de totale populatie bepalen.

Bioloog Daan Drukker vist rivierkreeften op in Vlaardingen | Foto: Rijnmond

"Als we dan volgend jaar beginnen met het vangen van deze beestjes, misschien zien we in het jaar erop dan al de eerste afname in de populatie", gaat De Bruijne verder. "Helemaal wegkrijgen gaat niet meer lukken, want daar zijn het er te veel voor."

Er wordt ook gekeken of de gevangen rivierkreeften goed genoeg zijn om als eten te worden verkocht. De Bruijne: "De meeste mensen hebben wel eens een rivierkreet op in het restaurant. En in Azië en Zuid-Europa zijn ze helemaal populair. Dus op zich zijn ze te eten. Maar het is nu nog de vraag of ze ook verkocht kunnen worden voor consumptie."

Overigens ontspringen de rivierkreeften die vandaag zijn gevangen deze dans. Ze worden nadat ze zijn gecontroleerd op een markeerteken weer teruggezet.