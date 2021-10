Echtpaar neemt student Juan in huis die door woningcrisis in hostel sliep

Juan opent de deur van het herenhuis op het G.W. Burgerplein met een glimlach. De Argentijnse student heeft zijn gedeelde hostelvertrek ingeruild voor de zolderetage van deze riante woning. Hij had het zwaar in het hostel. Als je met toeristen op een kamer slaapt in stapelbedden, is studeren en voldoende nachtrust krijgen een hele opgave.

Maar nu zijn die problemen verleden tijd, dankzij Ton en Anja Pasveer. De gepensioneerde docenten twijfelden geen moment toen ze de video van Juan op Rijnmond zagen. "Het is toch triest dat iemand zo moet leven. Wij willen hem helpen om een start te maken in Rotterdam." Ze namen contact op met de redactie en een week later woont Juan op de zolder met zijn eigen keukentje, badkamer en riant dakterras. De kinderen zijn het huis uit en het echtpaar heeft ruimte over.

"Ik kon het eerst niet geloven toen ik het bericht kreeg", vertelt Juan. Hij vertrouwde het niet helemaal. Maar de twijfels verdwenen al snel toen hij het gepensioneerde echtpaar ontmoette. De klik lijkt er te zijn. Aan tafel bieden ze hem deze ochtend gevulde speculaas en andere Hollandse lekkernijen aan. "Zelf gemaakt?", vraagt de Argentijn. "Nee van de Albert Heijn", lacht Ton.

De pensionado's en Juan kletsen af en toe samen, maar de student heeft alle ruimte voor zichzelf. Het huis is groot en je hoeft elkaar niet te zien, als je dat niet wilt. De Argentijn is vaak druk met zijn kleine keyboard en bladmuziek. Hij is pianist en studeert aan Codarts. Last hebben ze niet van de muzikale student. "Het is een rustige jongen en hij doet zelfs de schoenen uit op de trap", lacht Anja. "Hij vroeg ook waar de stofzuiger staat, dus dit moet goed komen."

'Studenten stoppen met studie'

Het tekort aan studentenwoningen is in het afgelopen jaar in heel Nederland met 20 procent gestegen. Dat blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting, die kennisplatform Kences deze maand publiceerde. In totaal zijn er nu 26.500 woningen te weinig. Vooral internationale studenten hebben het lastig. Buitenlandse studenten volgden vorig jaar onderwijs vanuit hun eigen land, nu moeten ze hier fysiek onderwijs volgen. Daar komt de nieuwe lichting die dit jaar is begonnen nog bij.

Jongerenhuisvester Stadswonen verhuurt zo'n 6000 kamers en studio's aan studenten in Rotterdam. Maar dat zijn er niet genoeg: ruim 4000 studenten wachten op een kamer bij de woningcorporatie, een aantal dat naar verwachting toeneemt. De gemiddelde wachttijd voor een kamer is vijftien maanden. Bij het internationale loket van de Hogeschool Rotterdam kloppen honderden studenten aan die moeite hebben om een betaalbare kamer te vinden. Zeker 400 studenten zitten zonder kamer. "Er zijn studenten die zeggen dat ze moeten stoppen met hun opleiding omdat ze geen betaalbare kamer kunnen vinden. Ze maken plannen om noodgedwongen weer naar huis te gaan. Dat is heel zorgelijk. Dat moet je niet willen als studentenstad", vertelt bestuurder Wijnand van den Brink.

Hij roept Rotterdammers op om een student in huis te nemen. Ton en Anja vinden dat een goed idee. Je kunt er iemand echt meehelpen, leggen ze uit. "Nu onze kinderen het huis uit zijn, hebben wij al vaker onze bovenste etage verhuurd. Aan de yoga-juf die plotseling geen woonruimte had, aan de neef van een vriendin die zich na verblijf in het buitenland weer in Nederland wilde vestigen, aan een kennis in een vergelijkbare situatie. Geen commerciële verhuur dus, maar meer aan iemand die op ons pad kwam."

