Man zwaait met hakbijl bij supermarkt in Rotterdam-Centrum

De politie heeft maandagavond een man aangehouden die in de omgeving van een supermarkt in Rotterdam-Centrum met een hakbijl liep te zwaaien. De 36-jarige Rotterdammer riep bij het zwaaien ook dreigende teksten.

Het personeel van de supermarkt aan de Nieuwe Binnenweg belde de politie. Agenten hebben de man in de omgeving van de supermarkt aangehouden. Waarom hij met de bijl de straat was opgegaan en waarom hij in de buurt van de supermarkt was, is onbekend.