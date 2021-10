'Stropdasjager' van Louis van Gaal vist achter het net in de Kuip

De 21-jarige student culturele antropologie bezoekt vaker wedstrijden van het Nederlands elftal, het liefst met vrienden. Maandagavond zaten ze eerste rang in de Kuip voor het treffen met voetbaldwerg Gibraltar. Zijn vrienden willen een shirtje scoren van Guus Til, maar Jordi heeft andere plannen. "Ik dacht ik ga voor Louis, krijgt hij ook eens de waardering", lacht de nog schorre Jordi.

"Ik vond het wel een grappig, origineel kledingstuk. Het begon een beetje als een grap. Ik werk bij de Lidl en had daar een groot stuk karton meegenomen om te beschilderen. Mijn baas zag de beelden op televisie en appte me dat het bordje goed te zien was", lacht de jonge oranjefan.

Er waren meer bedelbordjes in de Kuip waarmee vooral om de shirtjes van spelers werden gevraagd. "Deze viel wel op ja. Ook de steward van Vak B vond het origineel, en ik kreeg toestemming om het tijdens de wedstrijd even goed te tonen. Ook voor de tv-camera bleef het niet onopgemerkt", vertelt Jordi.

'Stropdasjager' Jordi van de Klundert met zijn voetbalmaten in Rotterdam | Foto: Ronald van Oudheusden

Een blijk van waardering

"Na afloop kwam Louis van Gaal het veld op voor een interview en toen zag hij me. Hij lachte en zwaaide, stak z'n duim op en twijfelde volgens mij even of hij het zou doen of niet. Helaas gebeurde het niet, volgende keer beter", lacht de geboren Zeeuw in zijn Rotterdamse appartement. "Ik had er niet op gerekend maar wel echt op gehoopt. Ik hoop eigenlijk alsnog dat het een keer bij Louis terechtkomt, en dat het balletje nog gaat rollen zeg maar."

Een echte die hard Van Gaal-fan is Jordi niet, maar hij bewondert de 70-jarige bondscoach wel. "Het is wel mooi om te zien wat hij allemaal teweeg brengt en dat heel Nederland weer achter Oranje staat. Dat vind ik wel heel mooi, en daar verdient hij wel de waardering voor." Ook het bord van Jordi is volgens hem een dergelijk blijk van waardering.

De schoenen van Danny Blind

Ondanks dat Jordi een oranje pruik droeg en achter het bedelbord schuil ging, werd hij op tv toch herkend door zijn vrienden. "Ik heb wel zo'n dertig berichtjes op mijn telefoon ontvangen en de beelden inmiddels terug gezien. Heel leuk allemaal." Jordi en zijn kamergenoten zouden ook graag in de Kuip de wedstrijd tegen Noorwegen bezoeken, maar de wedstrijd is al uitverkocht en kaarten hebben ze niet. "Misschien dat ik dan wel zou vragen om de onderbroek van Louis, of de schoenen van assistent Danny Blind of Henk Fraser", lacht Jordi.

Wat als Louis zijn stropdas wel had gegeven? "Dan had ik 'm ingelijst en aan de muur gehangen. Dus als hij dit leest of hoort: Louis, ik ben enorm fan van u. Mocht u nog een das kwijt willen, hij kan bij mij altijd terecht. Ik zou er echt heel erg blij mee zijn", klinkt het met een schorre stem.

"Een stropdas geef je ook niet zomaar weg", lachte tv-commentator Jeroen Elshoff bij de livebeelden van de NOS waarop Jordi en zijn bord te zien waren. "Het enige dat we hebben weggegeven is dat Klaassen een vermeende overtreding deed en daardoor hadden ze een vrije trap", klonk het na afloop uit de mond van de bondscoach. Louis van Gaal verliet met stropdas verheugd de Kuip. Jordi deed hetzelfde, maar dan wel zonder stropdas.