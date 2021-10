Vrijspraak voor man die verdacht werd van mishandeling zeven katten in Hellevoetsluis

De rechter heeft een man vrijgesproken die werd verdacht van het mishandelen van katten in Hellevoetsluis. In totaal waren zeven katten mishandeld, vier daarvan zijn overleden.

Volgens de rechter is er geen hard bewijs dat de 33-jarige verdachte de dieren iets heeft aangedaan. Twee katten zijn onderzocht maar de doodsoorzaak staat niet vast. Niet uitgesloten is dat zij door een val of aanrijding zijn overleden. Bij meerdere katten waren de nagels en tanden verwijderd.

De man werd een paar keer bij de bebloede katten aangetroffen, middenin de nacht. Maar de rechter zegt dat het ook in dat geval niet onmogelijk is dat hij gewoon als eerste ter plaatse was omdat hij een kat hoorde krijsen. Dat hij zelf bloed aan zijn handen had, kan doordat hij het dier heeft aangeraakt, zegt de rechter. Dat de man erbij was en heeft gezwegen over de gewonde katten bij de politie en zijn vriendin noemt de rechter opmerkelijk, maar geen doorslaggevend bewijs.

Justitie had 17 dagen cel geëist. Dat was de periode dat hij in voorarrest heeft gezeten. De eis was met name zo laag omdat het een oude zaak betreft: de kattenmepper was in juli 2017 gedurende een paar dagen actief.

De baas van kat Tigo die bij de uitspraak aanwezig was, noemt de beslissing onbegrijpelijk. "Ik heb hem zelf bij mijn kat aangetroffen. Op camerabeelden is hij en een kat te zien en twee seconden later is het dier gewond. Dat moet toch voldoende zijn? Ik ben boos, het is maar goed dat hij er zelf vandaag niet was."

Het openbaar ministerie kan in hoger beroep gaan tegen de vrijspraak.