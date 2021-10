Podcast Sparta over optreden Henk van Stee: 'Zo kun je Sparta niet neerzetten in de voetbalwereld'

"Ik vond het een abominabel optreden", vervolgt Slotboom. "Van Stee komt soms heel goed over, maar de laatste maanden heeft hij ons Sparta-supporters een paar keer benaderd op een manier waar je toch echt grote vraagtekens bij kunt plaatsen. De heel vreemde verdedigende reactie op de mislukte transferperiode bijvoorbeeld. En in FC Rijnmond zat hij heel raar aan tafel, hij heeft heel vreemde dingen gezegd."

Tekst gaat verder onder de uitzending van FC Rijnmond met Henk van Stee.

"Hij wil zijn eigen keuzes verdedigen, dat snap ik", gaat Slotboom verder. "Maar hij was de jeugdopleiding aan het affikken. Zelfs het selectiebeleid, met spelers die de jeugdelftallen van Oranje halen, begon hij af te branden. Hij zei zelfs: die trainers van nationale jeugdelftallen hebben die jeugdspelers van Sparta nooit zien spelen en kiezen maar wat. Dat kan je echt niet zeggen. Daarmee zet je Sparta voor schut en dat mag een man op zijn positie nooit doen. Zo kun je Sparta niet neerzetten in de voetbalwereld."

Juichmomentje

Ruud van Os zat maandag zelf naast Van Stee aan tafel in FC Rijnmond. "In het clubblad van maart 2020 staat een interview met directeur Manfred Laros, die vertelt waarom Sparta nooit zal bezuinigen op de jeugdopleiding. Met daarbij een staatje waaruit blijkt dat Sparta in de afgelopen veertien jaar 16 miljoen heeft uitgegeven aan de jeugdopleiding. Maar de opbrengsten zijn 29,6 miljoen. Een resultaat van 13,5 miljoen. Al met al een getal waardoor ik niet begrijp waarom Sparta wilde snijden in de jeugdopleiding."

"Maar dat is nu dus van tafel, liet Van Stee blijken in FC Rijnmond. Dat was voor mij wel een juichmomentje."

