Een ruzie om 30 euro leidde tot de ontmaskering van Patrick S., de moordenaar van het Mallebos

Patrick S. leidt politie en justitie in november 2011 naar de plek waar Farida Zargar is begraven. | Foto: MediaTV

Hij had al twee vrouwen vermoord, een Poolse dakloze man tot moes geslagen en voorbijgangers beroofd. Ruim anderhalf jaar lang bleven Patrick S. en zijn maat Timothy S. uit handen van de politie. Een op het oog kleine ruzie om een schuld van 30 euro werd de criminelen, vandaag tien jaar geleden, fataal. Op de avond van 13 oktober 2011 werden ze aangehouden. In het huis van Patrick S. ontdekte een politieman het paspoort van Farida Zargar. Zo begon de ontrafeling van twee moorden en een serie misdrijven.

De nu 29-jarige Vincent (*) is deze avond teruggekeerd naar de plek waar het in 2011 begon. In het speeltuintje aan de Saturnusstraat in de wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse kwamen hij en een aantal vrienden geregeld bijeen. De jonge mannen spraken over het leven en namen een blowtje.

Op die dertiende oktober in 2011 staat een schuld van 30 euro centraal. Eén van de vrienden van Vincent had het geld tegoed van een andere jongen uit de wijk. "Hem was al een paar keer beloofd dat de schuld zou worden betaald. Dat gebeurde niet. Toen zijn we naar het huis van die jongen gegaan. Zijn ouders deden open. De jongen was niet thuis. De ouders zouden de boodschap doorgeven."

Ze gaan naar het speeltuintje. Plotseling komt een brommertje aanrijden. Het is de 19-jarige Timothy S. Achterop zit de jongen die het geld moest betalen. Timothy stapt van de brommer. Vincent: "Ik stapte op hem toe. Plotseling zette hij mij een pistool tegen het hoofd. Ik reageerde met: Als ik dat wapen te pakken krijg, dan schiet ik je door je kop. Net zo snel als ze waren gekomen, gingen ze ook weer weg."

Vincent denkt dat het allemaal voorbij is. Een kwartier later hoort hij het geluid van het brommertje weer. Het is de 34-jarige Patrick S. Hij roept naar Vincent: "Als jij de politie belt, dan krijg jij een kogel door je kop."

Patrick S. verdwijnt. Vincent vindt het welletjes. Hij belt de politie en vertelt de centrale over het voorval. Hij weet ook waar de politie moet zijn: in de Venusstraat. Die plek wil hij ook wel aanwijzen. Afgesproken wordt op de parkeerplaats van de sportschool, schuin tegenover het huis waar Patrick S. met zijn moeder en zijn broer woont. Het is 22:30 uur.

Twee overvallen

De politie heeft die avond dan al twee meldingen ontvangen over geweld in de buurt. Aan de Duikerhoek proberen Patrick S. en Timothy S. een 48-jarige vrouw te overvallen. Ze poeiert de beide mannen af door luidkeels 'sodemieter op' te roepen en ze te ontwijken. Een 17-jarig meisje staat onder bedreiging van een vuurwapen haar mobiel af.

Het zijn twee zaken in een reeks van misdrijven. In de wijk en in de directe omgeving slaat het tweetal in de voorafgaande periode meerdere keren toe. Ze schuwen niets. Timothy breekt zelfs bij zijn oma in, terwijl Patrick op de uitkijk staat.

Maar op die 13 oktober precies tien jaar geleden komt aan die reeks een einde. Als het duo 's avonds de achteringang van het huis aan de Venusstraat wil nemen, staat de politie paraat. De buurvrouw ziet hoe de politie het duo bij de achtertuin wordt aangehouden.

Balletjespistool

Dan ook blijkt dat het vuurwapen dat Vincent tegen het hoofd kreeg een balletjespistool was. "Uiteraard twijfelde ik ook of het een echt wapen was", zegt hij tien jaar later, "maar op zo'n moment weet je het niet."

"Later, tijdens de voorgeleiding bij de rechter-commissaris, probeerde de advocaat van Timothy mij ook wat in de schoenen te schuiven. 'Wat weet jij er van? Wat is jouw rol?' zei ze. Ik vond het een walgelijke manier om hem te verdedigen."

Vincent kende Timothy veel langer. "Vanaf mijn tiende. We zaten op een naschoolse opvang voor moeilijk opvoedbare kinderen. Later deden we wel eens dingen die pubers doen. Dan gingen we op een brommertje racen door Spijkenisse. Begon we op punt X en deden we - zonder licht - wie dan als eerste op punt Y zou zijn. Zo hard als we konden."

Later kwam hij ook thuis bij Timothy in Hekelingen. "Dan snoven we een lijntje coke op zijn kamer. Luister, ik ben niet trots op de dingen die ik heb gedaan. Mijn jeugd was ook ingewikkeld. Ik probeer nu structuur in mijn leven te krijgen. Maar ik weet ook dat ik mijn leven lang over mijn schouder moet kijken. Je houdt er toch rekening mee dat die twee ooit vrijkomen."

Beloning

De Spijkenisser vindt het jammer dat hij nooit is bedankt voor het vangen van het duo. De beloning van 25 duizend euro, die justitie had uitgeloofd, is nooit uitgekeerd. "Zonder mijn belletje hadden ze hen nooit gepakt. Was er niets opgelost", denkt hij.

Justitie zegt dat het belletje weliswaar heeft geholpen, maar dat Vincent geen kennis had over de daden van Patrick en Timothy. Als hij die wel had gehad, dan zou zijn informatie anders zijn gewogen.

Op 14 oktober, een dag na de aanhouding van het duo, gaan de forensische specialisten aan de slag in de woning aan de Venusstraat. In de slaapkamer van Patrick vinden ze tal van spullen, afkomstig van misdrijven. Het paspoort van Farida Zargar leidt naar het oplossen van haar verdwijning. Eerst wordt haar voet, in een fles verstopt en begraven onder een badkuip onder de vloer van de schuur, gevonden. Begin november wijst Patrick S. in het Mallebos de plek aan waar Farida is begraven.

Uit in de gevangenis afgeluisterde gesprekken met zijn zus ontdekt justitie ook dat Patrick verantwoordelijk is voor de dood van Nanda Kerklaan. Zij wordt in januari 2010 van haar fiets geslagen door S. De politie houdt lang vast aan het verhaal dat een verkeersongeluk niet kan worden uitgesloten.

'Ik woon in het Mallebos'

Als op 5 augustus 2010 Farida Zargar verdwijnt, denkt nog niemand aan Patrick S. Toch had hij ruim een jaar eerder tijdens een politieverhoor een hint gegeven. Na een diefstal in Spijkenisse wordt Patrick aangehouden. Tijdens zijn verhoor verklaart hij op de vraag waar hij woont: 'in het Mallebos'. Die woorden worden niet serieus genomen. Als de Malledijk en het Mallebos in 2010 centraal komen te staan in de onderzoeken, is iedereen de verklaring van Patrick vergeten. Na zijn arrestatie zijn in het Mallebos meerdere kuilen gevonden, die de Spijkenisser als observatiepost gebruikte.

Patrick S. wordt, onder meer vanwege de moorden en ook de verklaringen van de gebeurtenissen op 13 oktober 2011, in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en tbs. De rol van Timothy bij de levensdelicten wordt niet bewezen. Wel was hij volgens de rechters betrokken bij de gewelddadige beroving en mishandeling van een Pool in het voorjaar van 2011, eveneens in de wijk Sterrenkwartier.

Rijnmond heeft de advocaten van Patrick S. en Timothy S. gevraagd naar de huidige stand van zaken rond hun cliënten. Beiden hebben niet gereageerd.

(*) Vincent is niet de echte naam van deze persoon. De echte identiteit is gecontroleerd door Rijnmond.

De feiten van 13 oktober zijn ook de rechter als bewezen verklaard tijdens de rechtszaken tegen beide verdachten.

De documentaire van Rijnmond over Patrick S. uit 2016 is hier terug te zien.