Toename van bijna 40% in coronabesmettingen door 'najaarsstijging': bekijk hier de situatie in jouw gemeente

Het RIVM ziet de afgelopen week een 'najaarsstijging' in het aantal coronabesmettingen. In onze regio is het aantal coronabesmettingen de afgelopen zeven dagen met 39,5 procent gestegen ten opzichte van de week ervoor. Het gaat daarbij om 2.042 nieuwe positieve tests in de regio in één week tijd, tegen 1.464 positieve tests een week eerder. Bekijk hier hoe hoog de stijging is in jouw gemeente.

Volgens het RIVM steeg het aantal afgenomen tests ook, maar steeg het aantal positieve tests harder. Dat duidt erop dat het virus zich waarschijnlijk weer breder verspreidt. "De verwachte najaarsstijging van het coronavirus lijkt ingezet", meldt het RIVM. Ook in de rioolmeting wordt meer corona aangetroffen en bij Infectieradar, waar mensen invullen hoe ze zich voelen, worden meer mensen met coronaklachten gemeten.

"Luchtwegvirussen verspreiden zich nou eenmaal gemakkelijker in het najaar en in de winter", legt epidemioloog van het RIVM Susan van den Hof uit. "Als mensen weer meer binnen zijn en meer contacten binnen hebben, soms zonder goede ventilatie. Dat is ook waarom we überhaupt meer verkoudheden en griep zien in de winter."

Op de kaart hieronder is te zien hoe groot de 'najaarsstijging' in jouw regio is.

Bible Belt

Vooral in gebieden met een lage vaccinatiegraad stijgt het aantal coronabesmettingen, blijkt uit RIVM-cijfers. Experts pleiten daarom voor lokale maatregelen, zoals de plaatselijke herinvoering van de anderhalve meter afstand. "Onder andere in het gebied wat in Nederland bekend staat als de Bible Belt, daarvan weten we dat een groot gedeelte van de bevolking meer uit principiële redenen zich niet laat vaccineren. Dat betekent, omdat het juist zo'n effectief preventiemiddel is, dat je daar andere alternatieve middelen voorrang gaat moeten geven als je de bevolking toch wilt beschermen", zegt epidemioloog Arnold Bosman.

Bekijk hier waar vandaag de meeste positieve tests zijn gemeld in onze regio

De laatste RIVM-cijfers in onze regio laten zien dat dinsdag de meeste meldingen van positieve tests op één dag gedaan zijn in Hardinxveld-Giessendam (54.3), Brielle (45.9), Alblasserdam (44.7) en Molenlanden (43.1). Dit getal geeft het aantal positieve tests weer per 100.000 inwoners.