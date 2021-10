Gemeente houdt voet bij stuk: ook dit jaar geen vreugdevuur in Vlaardingen

Het vreugdevuur in Vlaardingen in 2018 | Foto: Rijnmond

De gemeente Vlaardingen heeft besloten geen ontheffing te verlenen voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Een aanvraag van organisatoren om dit jaar toch een uitzondering te maken is geweigerd. Sinds 2018 geldt er in Vlaardingen een verbod op vreugdevuren en de gemeente blijft dat verbod ook dit jaar streng hanteren.

Volgens de gemeente brengen de vreugdevuren te veel risico's met zich mee, die ook door maatregelen niet voldoende ingeperkt kunnen worden. Het maken van een vuur op de openbare weg is in strijd met de Wet Milieubeheer en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). "Daarnaast kan het ook leiden tot overlast op straat en verstoring van de openbare orde", schrijft een woordvoerder van de gemeente.

Het besluit om de vreugdevuren niet door te laten gaan zou 'niet lichtzinnig' zijn genomen. "Hier is een belangenafweging aan vooraf gegaan, waarbij het algemeen belang van het beschermen van de openbare orde en veiligheid is afgewogen tegen het persoonlijk belang van organisatoren om een vreugdevuur te organiseren."

Explosie in 2008

In 2008 ging het al eens mis toen een vreugdevuur in de Marktbuurt explodeerde. Daarbij sneuvelden honderden ruiten. Toenmalig burgemeester Tjerk Bruinsma (PvdA) besloot toen een algeheel verbod op vreugdevuren in te voeren. In de jaren voor 2018 mochten de vuren onder strenge voorwaarden weer plaatsvinden, maar ook dat verliep niet zonder problemen.

In sommige gevallen werden eigendommen bovenop de vuren gegooid en zelfs vuurwerk. Dat leidde tot dusdanig gevaarlijke situaties dat burgemeester Annemiek Jetten (PvdA) in 2018 definitief een streep door de traditie zette. Dat ging gepaard met een noodverordening en luid protest van de organisatoren en andere liefhebbers van de vreugdevuren. Ook toekomstige vreugdevuren zouden geen vergunning meer krijgen. De in september aangestelde nieuwe burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbenga (VVD), houdt het verbod ook dit jaar in stand.