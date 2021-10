Het weer van vandaag: veel bewolking en kans op een bui

Vandaag zijn er wolkenvelden en bestaat er kans op een bui. Vanmiddag wordt het meest droog en is soms de zon even te zien. De middagtemperatuur komt uit op 14 graden en er staat een matige noordwestenwind kracht 4.

Vanavond en vannacht overheerst de bewolking maar blijft het wel vrijwel overal droog. De minima komen uit rond de 10 graden. De wind komt uit het westen en is meest matig van kracht.

Morgen is er veel bewolking met soms wat zonneschijn en blijft het op de meeste plaatsen droog. Wel staat er morgen een stevige westelijke wind waarin de temperatuur een graadje kan winnen en komen we uit op 16 graden.

VOORUITZICHTEN:

Vrijdagochtend valt er wat regen, in de middag wordt het droog met soms wat zon. In het weekend is er veel bewolking met slechts af en toe zon. Wel is het op beide dagen overwegend droog. Vanaf de herfstvakantie wordt het ronduit wisselvallig met regen en buien, maar loopt het kwik in eerste instantie wel wat op.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 11 en 20 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 14,9 graden en de minimumtemperatuur 7,2 graden. Er valt gemiddeld 23,2 mm neerslag.