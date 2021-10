Run op benzine in Spijkenisse: honderden mensen profiteren van korting van 60 cent per liter

Lange files dinsdagmiddag voor de tankstations van DC Berkel in Spijkenisse en Brielle. Wat wil je ook als je vanwege het 60-jarig bestaan van het bedrijf je klanten een korting geeft van 60 cent per liter. Dat scheelt flink in deze tijd van stijgende brandstofprijzen.

Zo kostte een liter Euro 95 opeens weer ouderwets 1,449 euro en een liter diesel 1,109 euro. Ook toen de actie was afgelopen, bleef het verkeer maar toestromen bij de pomp aan de Maaswijkweg in Spijkenisse. Cees Klein, medewerker van de benzinepomp, moest het verkeer zelfs in goede banen leiden. "Het was hectisch, heel hectisch", vertelt hij. "Maar dat kan ook niet anders met 60 cent korting op de brandstofprijs per liter."

Het nieuws ging snel van mond tot mond, waardoor er grote files ontstonden in Spijkenisse, tot in de wijk Schenkel en de Beukenlaan een kilometer verderop aan toe. Hoeveel mensen er nu precies goedkoop getankt hebben? "Dat zou ik niet durven zeggen, maar zeker honderden."

Waar gelukkigen zijn, zijn er ook altijd mensen die net even wat minder fortuinlijk zijn. De kortingsactie duurde van 14.00 tot 17.15 uur en dan zijn er altijd mensen die net te laat komen. Maar die klanten nemen het sportief op. "Ik dacht al: wat is het druk hier. Ik ga ook even een graantje meepikken", vertelt een bezoekster. "60 cent is natuurlijk heel wat."

Een andere bezoeker had op Facebook gelezen over de fikse korting. "De benzineprijs loopt de spuigaten uit." Dat de kortingsactie net is afgelopen, pikt de man nuchter op. "Oh, dan heb ik pech. Ik moet toch tanken."