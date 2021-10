Viroloog Koopmans verwacht minder heftige coronawinter, maar kijkt 'met argusogen' naar ziekenhuisbezetting

Het leek de afgelopen tijd redelijk goed te gaan met het aantal coronabesmettingen in Nederland, maar toen was daar dinsdag ineens de mededeling van het RIVM dat het aantal besmettingen in de afgelopen week met liefst 48 procent is gestegen (van 12.016 naar 17.832 positieve tests). Er wordt gesproken over de verwachte najaarsstijging, maar is dat ook zo? En moeten we ons zorgen maken? Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC licht toe.

"Dit is wat je kunt verwachten als de maatregelen verder afgeschaald worden", vertelt Koopmans. De stijging verrast haar niet. "Je krijgt gewoon meer contacten. Je merkt het ook: het is aanzienlijk drukker overal en daarmee krijgt het virus meer kans om te circuleren. Dat is het gevolg wat we zien."

De stijging is volgens Koopmans dus niet alleen toe te wijzen aan het najaar. "Het is een combinatie. We gaan ook richting de herfst, dan krijgen virus- en luchtweginfecties een boost. We zien het toenemen en verwachten dat het blijft stijgen, ook richting de winter."

Stijging zet door, maar onvergelijkbaar met vorige winter

Maar moeten we nu ook voorzichtig zijn met het verder afschalen van de maatregelen? "Dat denk ik wel", zegt Koopmans. "Die discussie komt natuurlijk nog, maar met alle doorrekeningen die wij voorgeschoteld krijgen, zien wij gewoon een flinke stijging. Hoe hoog die is, hangt af van hoeveel er verder losgaat aan maatregelen. Het is niet vergelijkbaar met wat we vorige winter hebben gehad, laat ik daar helder over zijn. We zien wel echt het effect van meer vaccinaties."

Gevaccineerden kunnen het virus nog wel doorgeven, maar door de vaccinatie is de kans klein dat ze zo ernstig ziek worden dat het leidt tot ziekenhuisopname. "Dat zien we heel duidelijk terug", zegt Koopmans. "De bescherming is niet volledig tegen infectie. Dus je kunt het nog wel krijgen en ook doorgeven. Daarom blijft het advies bij klachten, ook als mensen volledig gevaccineerd zijn: laat je even testen."

Koopmans is er voorstander van om de verplichting van het coronatoegangsbewijs voor toegang tot onder meer restaurant, theaters en bioscopen voorlopig te handhaven. "Maar het is niet alleen de QR-code", legt ze uit. "Het gaat ook om het thuisblijven bij klachten en het blijven thuiswerken. We hadden gisteren 750 kilometer file, dus dat bericht lijkt niet heel erg te zijn overgekomen. Uiteindelijk zijn dat het soort maatregelen die helpen om die circulatie binnen de perken te houden."

Ziekenhuisopnames leidend

Koopmans kijkt wel met enige zorgen naar de naderende griepgolf en de toenemende ziekenhuisbezetting als gevolg van corona. "Vorige winter hebben we geen griep gezien. Die hele strenge maatregelen hebben ook het griepvirus toen tegengehouden. Dat gaat nu waarschijnlijk wel komen. Dan krijg je dus een combinatie en kan het nog steeds heel erg druk worden." Hoever de ziekenhuisbezetting zal stijgen, is moeilijk te voorspellen. "Het gaat langzaam, maar het neemt toe. Daar kijken we toch wel met argusogen naar."

Of die circulatie ook daadwerkelijk binnen de perken kan worden gehouden, wordt niet meer bepaald aan de hand van het aantal nieuwe coronabesmettingen. "Dan moet je kijken naar de ziekenhuisopnames", stelt Koopmans. Dat zijn veel concretere cijfers dan de dagelijkse nieuwe besmettingen. "Als het aantal opnames flink omhoog gaat, zal die discussie komen. Maar we hopen eigenlijk dat het niet nodig is. Wel wat beperkingen, ook degene die ik net noem, en dat we daarmee de najaarsgolf beheersbaar houden. De piek zou je pas ergens rond de kerst verwachten."