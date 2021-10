Wandelend je werk doen: vergeet de kantoortuin, ga naar buiten voor een ‘weeting’

Weeting is een samenvoeging van walking & meeting. Het staat voor een efficiënt overleg in de buitenlucht. Martine de Vaan schreef er onlangs een heel boek over: Walk your meeting. Ze beschrijft hoe wandelmeetings werken en behandelt wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen bewegen en de werking van de hersenen. De Vaan maakt de lezer bewust van de gevolgen van hele dagen binnen zitten, te weinig bewegen en eindeloos vergaderen.

Weeting

De Rotterdamse organisatie-adviseur Ellen van Bodegom gebruikt de beschreven methodiek vaak in haar werk, en is daarmee misschien wel de belangrijkste pleitbezorger van weeting in Rotterdam. Ze zet routes uit, traint organisaties en stimuleert bedrijven om het buitenoverleg als integraal onderdeel van de werkdag te maken.

Speciaal voor Rijnmond bedacht ze een route voor het Merwe-Vierhavensgebied: een rondje vanaf de Keileweg naar de Lee Towers en terug. Niet te lang, misschien iets te rumoerig, maar met voldoende rustige plekken in de Voedseltuin en bij de Science Tower om het lawaai van de stad te kunnen ontwijken en toch een goed overleg te kunnen voeren, constateert ze tevreden.

Hoge hakken

Het gesprek vindt vanzelfsprekend lopend plaats. Vooraf checkt ze de kleding van de verslaggever. Sneakers, spijkerbroek, een soepel jack en geen zware tas krijgen haar goedkeuring. "Je wil niet weten hoeveel kantoorpersoneel zonder jas naar het werk gaat, omdat ze vanuit huis zo de parkeergarage van kantoor kunnen inrijden. Wat dacht je van vrouwen die altijd hoge hakken dragen? Niet heel praktisch als je een wandeloverleg in het bos hebt. Zorg daarom altijd dat je makkelijke schoenen en een jas in de auto hebt liggen."

Ze kent alle bezwaren van de diehard kantoortijgers die de koffie-automaat en het toilet niet kunnen missen. Of werknemers die zeggen dat het altijd regent en dus liever in de kantoortuin blijven. "Weet je dat het slechts 7 procent van de tijd regent in Nederland? Dat valt dus reuze mee, zeker als je vooraf bekijkt waar je eventueel kan schuilen."

"Dankzij coffee-to-go heb je tegenwoordig ook overal koffie. Op elk route kun je wel ergens een toilet vinden. Eigenlijk zie ik geen reden om binnen te blijven."

Geen lunchwandeling of teamuitje

Weeting is geen vervanging voor de lunchwandeling met collega's, het ommetje in de pauze, of het loopje van en naar je werk, zegt Van Bodegom. Het is ook zeker geen teamuitje. "Het is een wandeling in de buitenlucht, om iets te bespreken, te leren, na te denken of te besluiten. Het heeft een vaste structuur, met duidelijke afspraken. Tussendoor controleer je ook of je de juiste doelen haalt."

Er zijn allerlei vormen voor het overleg in de buitenlucht. Bijpraten met één of twee collega's, een kennismaking, coaching, evaluatie, functioneringsgesprek, telefonisch overleg en ga zo maar door. Van Bodegom: "Om elkaar goed te kunnen verstaan is het maximaal aantal deelnemers vier of je werkt in break-out teams. Achter elkaar lopen werkt niet. En een overleg waarbij veel aantekeningen gemaakt moeten worden, is ook niet geschikt."

Hoewel voor dat laatste best oplossingen te bedenken zijn. Er zijn ondersteunende apps, (regenbestendige) flip-overs en plankjes waarmee je van een boom een sta-tafel maakt. Van Bodegom werkt zelf graag met kaartjes om de belangrijkste afspraken te notuleren of ze gebruikt de opname-mogelijkheid of berichtenservice van haar mobiel.

Buiten spelen

Eigenlijk klinkt het zo logisch als wat, dus waarom is hier een heel boek aan gewijd? "Het klinkt misschien allemaal vanzelfsprekend en dat was het vroeger ook veel meer. Toen werkten we vaker buiten. Maar door de industriële revolutie en de digitalisering zijn we steeds meer het kantoor in gedrongen."

"Dankzij de coronacrisis staat onze agenda ook nog eens vol met Zoom- en Teamsvergaderingen. Naar buiten lopen en daar je werk doen, zijn we verleerd en vinden we zelfs raar. Het voelt voor sommigen als buiten spelen, spijbelen of vakantie, maar ik durf te beweren dat een buitenoverleg efficiënter is dan een binnenoverleg."

Wandelen doet namelijk veel met je hersenactiviteit, zegt Van Bodegom. "Je wordt er creatiever van, productiever en empathischer. Zeker bij lastige gesprekken is het fijn om even van het scherm los te komen of uit de ruimte weg te gaan."

"Een vastgelopen samenwerking kan weer in beweging komen, doordat je afleiding hebt en elkaar niet voortdurend hoeft aan te kijken. Je bent ook meer gefocust dan in een zuurstofarm kantoor, waar te veel mensen te dicht op elkaar zitten."

Ruimte voor lopen

Namens de gemeente Rotterdam neemt ze ook deel aan het landelijk project Ruimte voor Lopen. Dit platform wil het belang van lopen zichtbaarder maken, door kennis te delen en goede voorbeelden aan te dragen. Omdat het Merwe-Vierhavensgebied eigenlijk nog te stedelijk is voor een goede weeting, wil ze de gemeente voorstellen het gebied verder te vergroenen. "Als we willen dat mensen meer naar buiten gaan, moet je de fysieke ruimte aantrekkelijker maken."

De labyrints in de Voedseltuin op de gedempte Keilehaven neemt ze juist weer mee als goed voorbeeld voor andere plekken. In deze cirkels kun je je makkelijk afzonderen voor bijvoorbeeld een bel-overleg. "Dit is een gebied in ontwikkeling, waar industrie en verkeer nog voor iets te veel afleiding zorgt."

"Als je het geluid meer weet te dempen zoals hier in de Voedseltuin, dan voelt het meteen rustiger. Als er ook nog een oude boom als statafel zou zijn, dan was dit een ideaal weetingparadijs."