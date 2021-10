Bier en gezelligheid tijdens zeilwedstrijd Race of the Classics voor jonge talenten: 'Er zullen er genoeg kotsend over de reling gaan hangen'

Overdag zeilen, ergens aanmeren en er vervolgens 's avonds een mooi feestje van maken. Dat is ongeveer hoe de dagen van de deelnemers er deze week uit gaan zien. "Dat klopt wel een beetje. Gezelligheid is heel belangrijk bij dit evenement. Je leert elkaar tijdens deze week beter kennen en kunt ook netwerken met andere mensen", zegt een van de deelnemers.

Tijdens de Race of the Classics voor Young Professionals zeilen jonge talenten uit het bedrijfsleven met hun collega's tegen werknemers van andere bedrijven om elkaar beter te leren kennen. Al moet het zeilen zelf volgens Gerben van Leeuwen, voorzitter van het evenement, ook niet worden onderschat.

Bekijk hier het hele interview met voorzitter Gerben van Leeuwen. Tekst gaat verder onder de video.

"Dat is best pittig. Er zullen genoeg deelnemers kotsend over de reling gaan hangen tijdens het zeilen. Nee, niet door de drank. Maar het is oktober en het is de Noordzee waar we op varen, dus het kan aardig tekeer gaan. Spannend, ja", zegt Van Leeuwen. "Maar de deelnemers zijn in goede handen bij de schippers, die weten wat ze doen."

Actieve vakantie

Want de elf klassieke oude schepen waarmee de deelnemers zeilen, worden niet door henzelf bevaren. Daarvoor zijn ervaren schippers als Marten Munstra aanwezig: "Maar de deelnemers gaan het zwaar krijgen. Ze moeten er elke ochtend weer vroeg staan, ook als ze de nacht ervoor een feestje hebben gehad. Iedereen moet meehelpen, we doen het samen. Of ze het als vakantie kunnen zien? Een actieve vakantie dan", zegt Munstra.

Bekijk hier het hele interview met schipper Marten Munstra. Tekst gaat verder onder de video.

Voor de schipper wachten in ieder geval nog wat uurtjes uitleg, zo lijkt het althans. Lang niet alle deelnemers blijken iets van zeilen af te weten. "Welke kant bakboord is? Geen idee", zegt een deelnemer lachend. "Ik heb nog nooit in mijn leven gezeild, maar ik twijfel er niet aan dat dit mooi gaat worden."

Een deelnemer die voor de tweede keer meedoet bevestigt dat. "Midden op de Noordzee zeilen met drie meter hoge golven. Dat is prachtig om met collega's mee te maken."

Bekijk hieronder de interviews met deelnemers.