Monteur Djelali krijgt onderscheiding voor redden van Sjaak van rokende zolder

De Rotterdamse monteur Djelali Mohammed was begin dit jaar bezig met een klus, toen hij stennis hoorde vanuit het huis van Clara en Sjaak Sies. De zolder waar Sjaak bezig was met zijn hobby stond onder de rook. Djelali twijfelde niet en redde Sjaak van zijn zolder. Voor die heldendaad kreeg hij dinsdag een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds uit handen van burgemeester Aboutaleb.

Begin dit jaar schrokken Clara en Sjaak uit Vreewijk zich rot. Sjaak was op zijn zolder bezig met zijn hobby: glaspanelen maken. Daarbij gebruikt hij epoxyhars, dat verhit hij en daarmee maakt hij mooie gekleurde glaspanelen. Hij doet dat al jaren, maar op die dag ging het mis. Het vatte vlam. Binnen no-time stond heel de zolder vol met rook.

‘Doodeng’

OPEN Rotterdam sprak Clara Sies over de brand en de onderscheiding voor Djelali. “Het was doodeng. Door de rookontwikkeling was Sjaak zijn oriëntatie kwijt. Hierdoor kon hij niet naar beneden komen. Er was paniek. Naast ons was een monteur bezig met zijn werk bij de buurvrouw, hij hoorde de paniek en kwam kijken”, vertelt Clara Sies, de vrouw van Sjaak.

Die monteur was Djelali: "Hij twijfelde geen moment. Djelali deed zijn jas voor zijn mond en ging naar boven. Hij riep naar Sjaak en zo kon Sjaak bepalen welke richting hij op moest en kwamen ze samen naar beneden. Als dat niet was gebeurd, dan weet ik niet hoe het was afgelopen”, vertelt Clara.

Heldendaad

Het Carnegie Heldenfonds geeft mensen die met gevaar voor eigen leven iemand anders hebben gered een onderscheiding. Hiermee wil de stichting heldenmoed bevorderen. Djelali ontvangt voor zijn heldendaad de Carnegie onderscheiding op het stadhuis. “Dat was een heel mooi moment”, zegt Clara daarover. “Er werd nog even stilgestaan bij het voorval waarop de burgemeester de onderscheiding bij Djelali opspelde.”

Op de dag van de brand vertelde Djelali over zijn heldendaad voor onze camera