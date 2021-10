Rotterdamse rechter noemt martelmoord op vader mensonterend en legt tbs op

Het drama speelde zich in januari van dit jaar af in de woning van het 62-jarige slachtoffer aan de Oosterse Tuin in Rotterdam-IJsselmonde. De man was gedurende lange tijd met een tafelpoot en een halter geslagen.

De verdachte had ontkend. De rechter wijst erop dat de man op camerabeelden van de flat is te zien. Direct na zijn aanhouding zei hij dat hij 'die klootzak' had gedood en dat alles gefilmd was. In de telefoon van de man is een film van veertig minuten gevonden waarop een deel van de marteling te zien is. Het slachtoffer kreeg deodorant in de ogen gespoten waarbij de dader roept 'hij moet lijden, kijk hem lijden'.

Deskundigen hebben vastgesteld dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij is schizofreen en had een psychose. Daarom is geen celstraf opgelegd en alleen tbs.

Het motief achter de martelmoord is onduidelijk gebleven. De verdachte woonde regelmatig bij zijn vader maar die wilde van hem af. De zoon had geen werk en zijn vader was het zat dat hij steeds alles opat. Bij zijn moeder mocht de verdachte niet meer komen nadat hij haar had mishandeld.