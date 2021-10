Kat in Dordrecht besmeurd met lijm en foto van balletjespistool: ‘Geen idee waarom mensen dit doen’

In Dordrecht is maandagavond om 17:30 uur een kat thuisgekomen die besmeurd was met lijm met daarop een foto van een balletjespistool. De eigenaresse schrok enorm toen ze de afbeelding op de kont van haar kat geplakt zag. “Het A4-papiertje zat ook vast aan zijn achterpoten, hij kon niet meer normaal lopen.”

Dat zegt een woordvoerder van de dierenpolitie van de eenheid Rotterdam. “Hij zwiepte zijn achterlijf achter zich aan. Hij kon niet meer normaal lopen.”

Naar het dierenziekenhuis

De eigenaresse probeerde de afbeelding los te krijgen van de kont van haar kat, maar dat lukte niet. Ze nam hem mee naar het dierenziekenhuis in Sliedrecht om daar de lijmresten van zijn lijfje af te krijgen. “Op plekken waar ze de lijm moeilijk weg konden krijgen is ook een stukje huid meegenomen. Die open plekken moesten gehecht worden.”

Volgens de dierenpolitie is het geen ongeluk geweest. “De lijm zat echt overal, op z’n anus, genitaliën. Hij is daar niet even in gaan zitten.”

Geweld tegen katten

Het is niet het eerste dierengeweld tegen katten in Dordrecht. Eerder kwamen katten thuis met kogels van een luchtbuks. De dierenpolitie weet nog niet of deze incidenten verband houden met elkaar.

De kat is weer thuis en maakt het naar omstandigheden goed. De eigenaresse was erg geschrokken, maar bijgekomen van de schrik.