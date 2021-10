Koning Willem-Alexander gaat Depot Boijmans van Beuningen openen

Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag 5 november Depot Boijmans van Beuningen. Het is het eerste kunstdepot ter wereld dat toegankelijk zal zijn voor publiek. Het Depot staat naast Museum Boijmans van Beuningen in het Museumpark in Rotterdam.

In het kunstdepot zijn maar liefst 151.000 kunstwerken opgeslagen. Dat is het resultaat van 172 jaar verzamelen. In veertien depotruimten met vijf verschillende klimaten zijn de werken opgeslagen.

Musea tonen normaal slechts zes tot tien procent van hun collecties, maar in het Depot zijn alle kunstwerken opgeslagen voor het oog van de bezoeker. In het Depot is ook te zien wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen en onderhouden van een kunstcollectie.

Toegankelijk voor bezoekers

Na de opening van het Depot door de koning zijn het gebouw en de collectie toegankelijk voor de eerste groepen bezoekers. Daarna krijgt de koning een rondleiding langs onder andere de houtwerkplaats, het schilderijendepot en een restauratieatelier. Ook maakt hij een praatje met medewerkers van het Depot, de architecten van het pand en andere gebruikers van het Depot.

Depot Boijmans van Beuningen is een duurzaam gebouw dat is ontworpen door architectenbureau MVRDV. Het pand maakt gebruik van zonne-energie en wateropslag en de buitenkant van het Depot bestaat uit maar liefst 1664 spiegelpanelen.