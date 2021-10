Rotterdammer gaat in hoger beroep in moordzaak Derk Wiersum

Moreno B. uit Rotterdam gaat in hoger beroep tegen de straf van dertig jaar die hij en zijn kompaan Giërmo B. uit Almere kregen voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat laten de advocaten van de verdachten weten.

Dat meldt de nieuwssite NU.nl. Advocaat Gerald Roethof die Moreno B. bijstaat, zegt dat zijn cliënt erbij blijft onschuldig te zijn.

Het komt niet onverwacht dat de mannen in hoger beroep gaan. Ze hebben het hele proces lang volgehouden niks met de moord te maken te hebben.

DNA aangetroffen

Derk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Moreno B. zou de schutter zijn geweest, Giërmo B. de bestuurder van de vluchtwagen.

Het DNA van de mannen is aangetroffen in gestolen auto's die bij de moord en bij voorverkenningen zijn gebruikt. Ook waren hun telefoons steeds in de buurt van het huis van Wiersum en hadden ze na de moord opeens veel geld. Beiden hadden financiële problemen.