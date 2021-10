Vier gemeenten in de regio zorgen voor extra opvang van vluchtelingen

De gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel gaan zorgen voor extra tijdelijke opvang voor vluchtelingen of statushouders in hun steden. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om het nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen.

Het gaat om locaties op onder meer cruiseschepen waar tussen de 50 en 70 vluchtelingen of statushouders kunnen worden gehuisvest. Ook wordt gekeken naar andere verblijfsmogelijkheden.

De stad Rotterdam kan net iets meer huisvesten door een groter schip: in totaal 90 mensen. De opvang is voor de duur van maximaal twee maanden.

Weinig plek in AZC's

Veel plekken in de asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders - vluchtelingen met een vergunning voor verblijf – die wachten op huisvesting.

Wethouder Karremans wil voorkomen dat straks, net als in 2015, asielzoekers in sporthallen moeten verblijven. “Daarom steken we op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen en lossen we dit zo samen op. Ik hoop dat meer gemeenten zich de komende dagen aansluiten.”

'Gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel hoopt ook dat meer gemeenten een bijdrage leveren. “We hebben een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om de extra opvang van vluchtelingen. Op dit moment onderzoeken we hoe we dit in Krimpen het beste kunnen organiseren.”

Het COA heeft aangegeven dat er na deze twee maanden weer voldoende opvangcapaciteit beschikbaar zal zijn.