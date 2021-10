Voor 35 miljoen euro aan cocaïne onderschept tussen kleding in Rotterdamse haven

De douane heeft woensdag 470 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt tussen kleding en hebben een straatwaarde van ruim 35 miljoen euro.

De cocaïne zat verstopt achter de deuren van een container geladen met kleding. De container kwam uit Guatemala en was op weg naar een bedrijf in Ridderkerk.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie Rotterdam, doet verder onderzoek naar de zaak. De drugs zijn vernietigd.

In de Rotterdamse haven worden de afgelopen tijd vaker grote drugsvangsten gedaan. Zo werd op 3 oktober nog ruim duizend kilo cocaïne gevonden in een container en eind september werd er nog een vangst gedaan van 1400 kilo cocaïne tussen een lading cacao in een container uit Colombia.