Het weer van vandaag: veel bewolking, soms wat zon

Vandaag heeft de bewolking de overhand en vanmiddag komt soms de zon even tevoorschijn. Vanochtend kan het in eerste instantie nog wat druilerig zijn, maar verder blijft het droog.

De maximumtemperatuur komt uit op 16 graden. De westen- tot zuidwestenwind neemt toe tot matig en langs de kust tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking aanwezig en blijft het droog. Door de aanvoer van zachte lucht blijft de temperatuur met uiteindelijk 13 graden aan de hoge kant. De zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig, windkracht 4-6.

Morgenochtend is het bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het vanuit het noordwesten enige tijd regenen. Vanaf het middaguur wordt het vanuit het noordwesten droog en volgen opklaringen. Het wordt in de middag een graad of 14. De matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind draait achter het regengebied naar het noorden en neemt af tot zwak of matig.

VOORUITZICHTEN:

Het weekend verloopt rustig en droog met wolkenvelden en tussendoor af en toe zon. Op zaterdag wordt het 14 graden en op zondag een graad of 16. Ook op maandag nog een meevallende dag en blijft het tot ver in de middag droog. Vanaf dinsdag volgt een overgang naar wisselvallig weer met geregeld regen of buien en langs de kust staat dan een krachtige zuidwestenwind. Wat opvalt is de temperatuur die loopt in eerste instantie flink op naar 19 graden op dinsdag!