Daar is ze: het MS Rotterdam! Bekijk hier de beelden van de aankomst in Rotterdam

Het schip is bijna driehonderd meter lang. Aan boord is plek voor 2660 passagiers en ruim 900 bemanningsleden. Het schip is een motorschip (MS) en geen stoomschip (SS), zoals haar befaamde voorganger die al jarenlang aan de kade van Katendrecht ligt.

Peettante (madrina) van het MS Rotterdam is directeur Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam. Zij heeft een munt voor goed geluk onder de schoorsteen op het bovenste dek gelegd.

Bekijk hieronder beelden van de binnenkomst van het MS Rotterdam.

De eerstvolgende bestemming van het MS Rotterdam is Amsterdam. Uiteindelijk gaat het schip via de Azoren naar Florida.