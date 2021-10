'Chauffeur die motoragent Arno de Korte doodreed was rancuneus en wantrouwend naar de politie toe'

Justitie verdenkt de chauffeur van doodslag, maar sluit niet uit dat het uiteindelijk als moord wordt gezien.

Doodrijden motoragent

Edwin M. werd op 7 juli van dit jaar bij de Waalhavenweg naar de kant gedirigeerd door de motoragent. In plaatst van af te remmen is hij volgens justitie met onverminderde snelheid doorgereden. Hij raakte De Korte die vervolgens honderden meters is meegesleurd en is overleden. De chauffeur is daarna doorgereden.

De verdachte zelf was donderdag niet aanwezig bij de zitting in Rotterdam. Zijn advocaat zegt over het drama dat van opzet geen sprake was en dat het een noodlottig ongeval is geweest.

Eerder betrokken bij aanrijding

De man uit Melissant is eerder in 2015 betrokken geweest bij een aanrijding met een politieman. Die heeft na het ongeluk een arm moeten missen. Volgens justitie heeft Edwin M. wel eens gezegd bij de volgende controle rijd ik een agent dood.

De rechtbank heeft besloten dat de verdachte naar het Pieter Baan Centrum moet om te onderzoeken of hij een geestelijke stoornis heeft.

De zitting werd onder meer bijgewoond door de moeder van Arno de Korte. Zij hield steeds het portret van haar zoon vast op haar schoot. De verdachte blijft vastzitten. In januari is er een volgende zitting. De inhoudelijke behandeling is gepland voor juni 2022.