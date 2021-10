HAL-tweeling (92) begroet nieuwste vlaggenschip in Rotterdam

Allebei hebben ze voor de Holland Amerika Lijn (HAL) gewerkt, net als hun vader en grootvader. "Het is voor ons een beetje familycompany", zeggen ze. En, nadat het MS Rotterdam is aangemeerd: "Het is altijd een imposant moment als zo'n schip weer voor de kant komt."

Een beetje teleurstelling is er ook. "Het is jammer dat dit schip Amsterdam als thuishaven krijgt", vindt de tweeling.

Deze dag scharrelen ze nog wat rond over de kade. Want de aankomst van een cruiseschip is ook altijd een soort reünie voor voormalig personeel van de lijn tussen Holland en Amerika.

Aan boord gaan? Dat zit er niet in. "Maar", klinkt het hoopvol, "misschien krijgen we nog een uitnodiging."