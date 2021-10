Bijna alle internationals terug bij Feyenoord in aanloop naar RKC-thuis

Vrijwel alle internationals van Feyenoord zijn teruggekeerd in Rotterdam ter voorbereiding op de volgende wedstrijd tegen RKC Waalwijk. De enige speler die nog ontbreekt is Luis Sinisterra, die met Colombia donderdagavond nog een interland speelt tegen Ecuador.

Het betekent dat Sinisterra naar alle waarschijnlijkheid niet op tijd terug gaat zijn om zaterdagmiddag mee te doen tegen RKC, en dat trainer Arne Slot daarom de aanval anders in zal moeten richten. Dit betekent dat Cyriel Dessers mogelijk de kans krijgt in de spits en dat Bryan Linssen naar de linkerflank gaat verhuizen.

Senesi klaar voor zaterdag

Marcos Senesi trainde voor de tweede dag op rij volledig mee en over het meespelen van de Argentijn lijkt dan ook geen twijfel meer te bestaan. Senesi raakte in de 1-2 nederlaag tegen Vitesse geblesseerd maar lijkt zodoende de wedstrijd tegen RKC niet te moeten missen. Ook Mark Diemers en Francesco Antonucci deden voor het eerst sinds lange tijd weer mee met de groepstraining.

Feyenoord speelt zaterdag om 16:30 uur in eigen huis tegen RKC Waalwijk en de gehele wedstrijd is live via Radio Rijnmond te volgen. De uitzending rond de wedstrijd begint om 16:00 uur.