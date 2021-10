Tieners uit Charlois over messengeweld: 'Kinderen horen niet naar buiten te gaan met wapens, ze horen naar buiten te gaan om te spelen'

Het burgerinitiatief Wapens de wijk uit in Rotterdam organiseerde al een aantal keren Fornite toernooien voor tieners. Het is een laagdrempelige manier om bewustwording over wapens over te brengen op de jeugd. Na Feijenoord en Delfshaven was dit de derde editie in Charlois. Zeventig kinderen waren aanwezig. Tijdens het toernooi geven verschillende instanties voorlichting over de risico's van wapens. Hoe kijken de aanwezige tieners naar wapengeweld?

Mansur

Leeftijd 13

Uit Pendrecht

School: Zuidrand College

Waarom denk je dat er kinderen zijn die wapens dragen?

“Sommige kinderen vinden het stoer en sommige dragen het voor bescherming. Er kunnen soms ruzies ontstaan en dan lossen ze het niet op met een vechtpartij, maar met een steekpartij.”

Wat zijn je eigen ervaringen met wapengeweld in je omgeving?

“Af en toe hoor ik over steekpartijen in de buurt. Ik hoorde over een bewoner uit de buurt die is neergestoken. Dat verhaal gaat dan de hele buurt rond. Ik vind het heftig dat het gebeurt, maar voel me niet onveilig omdat ik de buurt ken.”

Wat is de oplossing om wapenbezit onder tieners tegen te gaan?

“Met steekpartijen los je het niet op. Je kan het beter met je vuisten oplossen of met praten. Ik denk dat agenten meer moeten kijken naar jongeren en tussen ruzies moeten komen.”

Armenio

Leeftijd 14

Uit Pendrecht

School: Calvijn Juliana

Waarom denk je dat er kinderen zijn die wapens dragen?

“Ik denk dat kinderen wapens dragen omdat ze zich door ruzies onveilig voelen. Maar dat vind ik niet zo slim. Als je je niet veilig voelt, dan moet je bijvoorbeeld hulp zoeken bij je ouders en niet met een wapen lopen.”

Wat zijn je eigen ervaringen met wapengeweld in je omgeving?

“Ik zie het niet zo vaak, maar als ik het zie dan loop ik weg. Ik voel me wel veilig in de buurt omdat ik weet met wie ik omga. Ik hoor wel verhalen over jongens die met wapens lopen door ruzies. Daar blijf ik van weg. Kinderen horen niet naar buiten te gaan met wapens. Ze horen naar buiten te gaan om te spelen.

Wat is de oplossing om wapenbezit onder tieners tegen te gaan?

“Je moet hulp gaan zoeken en niet dom doen met een wapen. Uit de buurt blijven van zulke dingen en bijvoorbeeld gaan voetballen. Er is al zoveel geprobeerd zoals verboden, maar dat boeit niemand iets. Een Fortnite toernooi helpt wel om mensen bij elkaar te brengen."

Younnes

Leeftijd 10

Uit Pendrecht

School: Ibn-i Sina

Waarom denk je dat er kinderen zijn die wapens dragen?

“Er zijn kinderen die stoer willen doen. Die lopen dan met een mes.”

Wat zijn je eigen ervaringen met wapengeweld in je omgeving?

“Er zijn een paar jongens uit Pendrecht. Ze gebruiken geweld en wapens. Dat vind ik niet leuk. Ze bedreigen mensen om geld.

Wat is de oplossing om wapenbezit onder tieners tegen te gaan?

“De oplossing is dat er minder stoere mensen moeten zijn.”