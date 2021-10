Fietser ernstig gewond, verdachte vlucht

Het ongeluk tussen twee fietsers gebeurt in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 september omstreeks 00.45 uur,

op de Burgemeester van Walsumweg, ter hoogte van de kruising met de Kipstraat.

Te zien is dat een fietser het slachtoffer inhaalt. Op dat moment rijdt de verdachte op een vermoedelijk elektrische fiets het tweetal tegemoet. De inhaler kan hij nog ontwijken. maar de fietser die is ingehaald niet meer.

Het 56-jarige slachtoffer valt hard op straat en raakt direct bewusteloos. De verdachte stopt en kijkt even naar het slachtoffer, maar als er iemand naar de plek van de aanrijding loopt vlucht hij richting Mariniersweg.

Getuigen bellen de alarmlijn en het ernstig gewonde slachtoffer wordt naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij met spoed wordt geopereerd. Nu, bijna een maand later, is zijn gezondheidstoestand nog steeds zorgelijk.

De politie hoopt dat de verdachte zich alsnog meldt. Maar ze is ook nog op zoek naar getuigen, of mensen die weten of vermoeden wie de verdachte is.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000