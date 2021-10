Slachtoffers worden bedreigd tijdens nieuwe babbeltruc

De politie waarschuwt voor een nieuwe babbeltrucvariant. In dit geval wordt een slachtoffer niet gebeld door een zogenaamde bank- of thuiszorgmedewerker, die bankgegevens probeert af te troggelen. Nu gaat het om iemand die zegt van een overheidsinstantie te zijn, bijvoorbeeld de politie. De bellers gaan intimiderend te werk en spreken in de meeste gevallen Engels.