Rotterdam passeert grens van 100.000 positieve tests als tweede gemeente van Nederland

Rotterdam is door de grens van 100.000 positieve tests gegaan, als tweede gemeente in Nederland, blijkt uit de dagcijfers van het RIVM. Sinds het begin van de epidemie zijn in de stad 100.144 coronagevallen bevestigd.

Dat betekent dat ongeveer een op de zes Rotterdammers positief is getest met het coronavirus.

Hoog aantal besmettingen

Uit de dagcijfers van donderdag blijkt dat Rotterdam met 170 positieve tests landelijk koploper is in het aantal nieuwe besmettingen. Het hoge aantal zorgt ervoor dat de stad de grens van 100.000 coronagevallen passeert.

Qua sterfgevallen staat Rotterdam bovenaan. Zeker 988 inwoners overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Amsterdam eerste gemeente

Amsterdam was in juli de eerste gemeente die door de grens van 100.000 positieve tests ging. Inmiddels staat de teller daar op 118.923 gevallen. Den Haag staat op de derde plaats met 67.324 bevestigde besmettingen. De gemeente Utrecht volgt op de vierde plaats met 43.604 gevallen. Het coronavirus is in alle Nederlandse gemeenten vastgesteld. Het laagste aantal bevestigde gevallen is in Schiermonnikoog (49).