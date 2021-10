Schiedammer Gökhan Saki klaar voor rentree in Glory: 'Uiteindelijk wil ik die wereldtitel pakken'

"Als het Rico is, dan is het Rico, maar uiteindelijk is die wereldtitel mijn einddoel", zo zegt Saki wanneer hem gevraagd wordt wat hij eigenlijk wil bereiken met zijn terugkeer naar Glory. Nadat een avontuur in het UFC, mede door blessureleed, geen succes werd keerde Saki terug naar Glory waar hij voorheen wel successen kende.

Terug van vakantie

Het betekende wel dat de 37-jarige kickbokser zijn vakantie moest afbreken, in eerste instantie zou hij 23 oktober helemaal niet in actie komen tijdens de eerstvolgende editie van Glory. "Maar Mike (Passenier, red.) belde mij op om te zeggen dat er een vervanger werd gezocht en toen besloot ik erop in te gaan. Ik kon het wel uitstellen, maar dan komt het er nooit van, dus het was nu of nooit", zegt Saki over zijn beslissing om nu te vechten tegen de ervaren Brit, James McSweeney.

Saki zegt naar eigen zeggen "200%" te zijn en ondanks zijn vroege terugkeer klaar te zijn voor het gevecht. En in de toekomst hoopt hij nog een keer dichterbij huis te kunnen vechten. "Rotterdam zou mooi zijn, of de Margriethal in Schiedam. Daar begon het ooit met mijn carrière, dus het zou leuk zijn als ik daar misschien nog eens de zaal vol kan krijgen voor een gevecht."

Ben Saddik wil revanche voor Rotterdam

Terwijl Saki zich in het zweet werkt voor de talloze camera's die naar Mike's Gym in Oostzaan zijn afgereisd, gaat er ook veel aandacht uit naar een andere vechter die straks tijdens Glory in het GelreDome in actie gaat komen. Net als Saki werd ook Jamal Ben Saddik op het laatst moment aangekondigd als vervanger binnen een partij, in dit geval eentje om de wereldtitel tegen Rico Verhoeven. "En dit keer ga ik het anders aanpakken", zegt de geboren Belg, die de afgelopen tijd vooral in het nieuws kwam vanwege zijn ziekte en zijn vermeende rol in 'Operatie Sky' omtrent de verkoop van illegale telefoons.

Maar Ben Saddik voelt zich fysiek weer stabiel en zegt klaar te zijn voor de titelstrijd, waarin hij de plek van Alistair Overeem heeft overgenomen. "Ik droom al van jongs af aan van deze wereldtitel en ik hoop dat ik die droom volgende week waar kan maken. En het is de afgelopen tijd voor mij een periode van vallen en opstaan geweest. Ik ben er doorgekomen en nu kan ik over een week mijn droom uit laten komen."