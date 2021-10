Dit is hoe het nieuwste vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn aankwam in Rotterdam

Het nieuwste vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn (HAL) kwam donderdagmorgen aan in de Wilhelminakade in Rotterdam. De aankomst trok de nodige bekijks, onder andere van Kees en Wim Brouwer, de tweeling die net als hun vader en grootvader voor de HAL werkten. “Dit is altijd een imposant moment”, vertelden ze aan Rijnmond.