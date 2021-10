Teamchef omgekomen motoragent: 'Nog zeker één trucker rijdt rond die je eigenlijk niet op de weg wilt hebben'

De man die donderdag voor de rechter moest verschijnen omdat hij mogelijk een agent bewust heeft doodgereden, staat niet op zich. Hij is geen eenling. "Er is er zeker nog één van wie wij denken 'daar blijven we uit de buurt', eigenlijk moet die ook van de weg af."

Edwin Tomboer, teamchef van de motorpolitie in Rotterdam-Rijnmond kijkt naar de motor waar hij normaal 'zijn werk' op doet. "Het is een BMW R1250", zegt hij droogjes bij de NOS. "Het is gereedschap. We zijn er blij mee, maar je bent er wel kwetsbaar op. Op dagen als deze besef je je dat des te meer. Je hebt maar twee wieltjes."

Het was donderdag een zware dag voor Tomboer. Hij was zelf als een van de eerste mensen op de plek van het ongeluk bij de Waalhaven, waar motoragent Arno de Korte door een vrachtwagen honderden meters was meegesleurd. "Wat ik daar heb aangetroffen dat gun je niemand", blikt hij terug. "Dat is gewoon verschrikkelijk. Maar je moet toch door op een gegeven moment."

Hoog ziekteverzuim

Dat het doorgaan niet makkelijk is, merkt Tomboer ook in het dagelijks leven. Daar is hij niet de enige in. "We hebben een hoog ziekteverzuim in het team. Deze week is bij twee collega's nog PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) vastgesteld. Het geeft aan dat er aandacht moet zijn voor de emmertjes van de collega's die vol beginnen te lopen."

Ook Tomboer krijgt vragen van zijn kinderen. 'Jij rijdt ook op de motor, word jij nu ook doodgereden?'. "Dat komt keihard aan", zegt hij. "Ook zijn er partners van collega's die zeggen: 'Jij stapt elke avond op de motor, maar kom je ook weer thuis?'"

Geen eenling

Justitie liet donderdag weten dat verdachte Erwin M. mogelijk vanuit rancune en woede motoragent Arno de Korte heeft doodgereden. Nu wordt de verdachte nog doodslag ten laste gelegd, maar justitie sluit niet uit dat het mogelijk wordt veranderd in moord.

"Toch is hij niet een eenling", gaat Tomboer verder. "We hebben in onze eenheid op dit moment ook een vrachtwagenchauffeur rondrijden waar we bij diverse controles gezien hebben dat hij afwijkend gedrag vertoond. Daar zijn we wel voorzichtig mee."

"We willen opnieuw een duidelijk signaal afgeven aan het CBR en hen vragen kritisch te kijken naar de rijvaardigheid en de geschiktheid van deze chauffeur."

In aanraking met politie

Ook Erwin M. was iemand die vaker met de politie in aanraking was gekomen. In 2015 kwam hij in botsing met een motoragent op de snelweg. Die verloor daarbij een arm, maar kon het wel navertellen. In de jaren daarna zou Erwin M. volgens justitie hebben geroepen dat hij bij de volgende controle van de politie 'die agent zou doodrijden'. Ook rondom Erwin M. waren agenten voorzichtig.

Had Erwin M. eigenlijk nog wel achter het stuur mogen zitten? "Het wordt nu uitgezocht. Er is een aparte commissie opgericht die gaat kijken of alle stappen die wij hebben genomen goed zijn gegaan. Heeft het CBR dingen laten liggen? Heeft justitie dingen laten liggen? En daar hopen we een antwoord op te krijgen, want dat weten we ook nog niet."

'Mag nooit meer gebeuren'

Tomboer wil wel wat vooruitlopen op de uitkomsten. "Ik vind dat als er diverse aanwijzingen binnenkomen vanuit de politie, maar ook vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport dat een bepaalde chauffeur mogelijk niet geschikt is om auto te rijden, je als organisatie er wat mee moet doen. Want dit mag nooit meer gebeuren."