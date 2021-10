Rotterdammer André van Duin wint Gouden Televizier-Ster voor beste presentator

Het is de eerste keer dat Van Duin de prijs wint. Hij was zelf niet in Carré aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. De andere genomineerden voor beste presentator waren Arjen Lubach en Fred van Leer.

Nikkie de Jager won de Televizier-Ster voor beste presentatrice. In haar categorie waren Marieke Elsinga en Hélène Hendricks de andere genomineerden.

Bijzonder eerbetoon

Tijdens het Televizier-Ring Gala was er een bijzonder eerbetoon aan Peter R. de Vries. Verschillende artiesten, zoals Xander de Buisonjé en Nick Schilder, brachten een speciale versie ten gehore van de favoriete nummers van de vermoorde misdaadjournalist, zoals het lied Guaranteed van Eddie Vedders. Uit dit lied is ook de tekst 'On bended knee is no way to be free' afkomstig, zijn levensmotto.