Rotterdamse gemeenteraad trekt unaniem stekker uit het Warmtebedrijf

De gehele Rotterdamse gemeenteraad heeft, zoals verwacht, ingestemd niet door te gaan met het redden van het Warmtebedrijf. "Het is teleurstellend dat het niet lukt", was de reactie van verschillende raadsleden. Maar ook voor de raad is het duidelijk dat de stad Rotterdam het Warmtebedrijf zonder steun van anderen niet kan redden.

Het Warmtebedrijf was een ambitieus project waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruikt kon worden om huizen en kantoren te verwarmen. Al vanaf het begin kampt het project al met problemen, tegenslagen en vertraging. Partijen die meededen kwamen beloften niet na of haakten af en het bedrijf is nooit winstgevend geweest terwijl de gemeente er miljoenen euro's in investeerde.

"We hebben heel lang gewerkt aan allerlei plannen om het aantal klanten te vergroten zodat het een levensvatbaar bedrijf zou worden", zegt Chantal Zeegers van D66. "Juist het gebruik van die restwarmte kan een goede bijdrage leveren aan de energietransitie in onze hele provincie, maar het is niet gelukt." Nu het plan niet doorgaat, moet Rotterdam er alles aan doen om de gevolgen voor de energietransitie zo klein mogelijk te houden.

Het voorstel om te stoppen met het Warmtebedrijf kwam van het stadsbestuur, toen bleek dat meedoen aan een project van de Gasunie en Eneco niet lukte. Rotterdam kon zelf geen leiding naar Leiden aanleggen om restwarmte uit de haven te vervoeren, daar waren al wel afspraken over gemaakt. De hoop was dat er een aftak naar Leiden kon komen van de leiding van de Gasunie naar Den Haag, zodat alsnog aan die eerder gemaakte afspraken kon worden voldaan. Maar uiteindelijk moest Rotterdam zelf veel meer geld investeren en wilden andere deelnemers aan het project dat niet doen.

Blij met stoppen

Een klein aantal oppositiepartijen in de raad herhaalde dat ze blij waren dat Rotterdam nu stopt met het Warmtebedrijf, De Partij voor de Dieren vindt het gebruik van restwarmte uit de industrie geen goede oplossing voor de energietransitie. PVV-raadslid Maurice Meeuwissen vond dat Rotterdam veel eerder had moeten stoppen. "Geen restwarmte, maar een giga restschuld is wat we van het Warmtebedrijf krijgen", zegt hij. Volgens de PVV heeft het tot nu toe zo’n 300 miljoen gekost.

Ook de partij Denk neemt het het stadsbestuur kwalijk dat het niet eerder zelf de stekker uit het Warmtebedrijf heeft getrokken. Volgens Denk-fractievoorzitter Achbar gebeurde het pas nadat de Europese Commissie heeft aangegeven dat de private partijen die meedoen aan het project veel te weinig investeren.

Wethouder Van Gils zegt nog steeds te geloven in het gebruik van restwarmte om woningen en bedrijven te verwarmen. Het is hier niet gelukt door tal van oorzaken, zo keek hij terug. Er was te veel optimisme en het Warmtebedrijf was te klein en te kwetsbaar. Er waren geen eigen financiële buffers, zo stelde Van Gils.

'Wel voor klimaataanpak, maar niet betalen'

Stevige kritiek was er ook op de private partijen die Rotterdam financieel niet wilden steunen. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam: “Ik noem bijvoorbeeld Shell, Uniper, Vattenfall en AVR die de mond vol hebben over de energietransitie en hoe belangrijk het allemaal is. Maar als het erop aankomt, dan laten ze ons in de kou staan. Dan zeggen ze: de gemeente of de belastingbetaler betaalt het maar."

'Geen gevolgen voor huidige gebruikers'

GroenLinks roept het stadsbestuur op ervoor te zorgen dat het besluit tot stoppen met de reddingspoging geen gevolgen zal hebben voor de huidige twaalfduizend gebruikers van restwarmte via het Warmtebedrijf. Wethouder Arno Bonte belooft dat deze klanten niet zonder warmte komen te zitten en dat de tarieven ook niet omhoog gaan.

En nu?

Nu duidelijk is dat Rotterdam zelf geen geld meer in het project steekt, is de vraag of andere partijen alsnog van gedachten veranderen. Kan er een doorstart komen of wordt het toch een faillissement en kost dat de gemeente Rotterdam heel veel geld? Vooralsnog blijft dat onduidelijk.