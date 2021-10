Het weer van vandaag: eerst wat lichte regen, daarna zon

Vanochtend is het bewolkt en vanuit het noordwesten gaat het enige tijd licht regenen. Vanmiddag blijft het droog en volgen vanuit het noordwesten zonnige perioden. Vanochtend was het al 14 graden en daar komt vanmiddag met 14 of 15 graden nauwelijks verandering in. De matige en aan zee krachtige wind uit west tot zuidwest ruimt naar het noorden en neemt aan zee in kracht af.

Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Verspreid zou er (afhankelijk van de opklaringen) mist kunnen ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden aan zee en 3 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke en aan zee matige wind krimpend naar west tot zuidwest.

Morgen overheerst de bewolking met tussendoor slechts af en toe zon en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het in de middag ongeveer 13 graden.

Vooruitzichten

Op zondag en maandag veranderd er nauwelijks wat in het huidige weerbeeld. Dat betekent dat de bewolking overheerst en het vrijwel overal droog blijft. Vanaf dinsdag volgt een overgang naar wisselvallig weer waarbij de meeste regen gaat vallen vanaf woensdag. Opvallend is de temperatuur want die loopt in eerste instantie in een zuidwestelijke stroming fors op. Op dinsdag en woensdag kan het wel 18 graden worden! Vanaf de tweede weekhelft gaat de temperatuur naar beneden en neemt de wind in kracht toe.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 14,9 graden en de minimumtemperatuur 7,2 graden. Er valt gemiddeld 23,2 mm neerslag.