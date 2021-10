Squid Game-spel met grote pop zondag in Rotterdam: 'Kom je buitenspelen?'

Liefhebbers van de Netflix-hitserie Squid Game opgelet: de grote pop uit het allereerste spel in de serie staat zondag op het Eendrachtsplein in Rotterdam. Je kunt komen om het spel te spelen: "Zet je schrap voor een potje rennen: beweeg je als de muziek nog klinkt? Dan ben je af!", nodigt Netflix je uit.

Let op: spoilers

In Squid Game spelen een paar honderd mannen en vrouwen met enorme schulden om een steeds groter worden geldbedrag. Ze moeten op een geheime locatie kinderspelletjes doen, maar komen er bij het eerste spel achter dat verliezen een wel heel definitieve 'eliminatie' betekent.

In de serie staat op een plein een grote pop tegen een boom. Het spel kennen wij als Annemaria Koekoek. Zolang de meisjespop wegkijkt en zingt, kun je op haar aflopen. Maar zodra ze stopt en omkijkt, moet je doodstil blijven staan.

Die pop staat zaterdag in Maastricht en zondag op het Eendrachtsplein in Rotterdam, zegt Netflix. De pop staat er van 12:00 tot 17:00 uur. Je moet wel 16 jaar of ouder zijn of een ouder bij je hebben voor toestemming. Meedoen is op eigen risico, wie in de serie niet stil staan wanneer de pop omkijkt wordt doodgeschoten.

