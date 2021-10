Cyriel Dessers start tegen RKC Waalwijk in de spits bij Feyenoord, Bryan Linssen staat op links

Voor Dessers wordt het zijn eerste basisplaats bij Feyenoord. De spits viel wel meerdere keren in en scoorde al twee keer. In de uitwedstrijd tegen PSV en in de Kuip tegen NEC. Sinisterra zit helemaal niet bij de selectie. Hij landt pas later op zaterdag op Nederlandse bodem.

Slot vertelde dat het reëel is dat aanwinst Reiss Nelson zijn debuut maakt. "Hij heeft nu twee weken echte trainingen meegemaakt met intensiteit en 45 minuten gespeeld in een oefenwedstrijd. Het begin is er." Arsenal-huurling Nelson maakte nog geen minuten sinds zijn komst naar Rotterdam.

Slot is onder de indruk van RKC Waalwijk, dat zaterdag op bezoek komt in Rotterdam. "Ze hebben thuis gewonnen van AZ, uit gelijkgespeeld bij FC Utrecht, dat geeft aan dat zij het ploegen die rond ons staan lastig kunnen maken. Ze spelen vanuit een hele goede organisatie, het is niet eenvoudig om ze te verslaan. Dat is een uitdaging, maar we hebben er wel vertrouwen in."

Feyenoord - RKC Waalwijk begint zaterdag om 16:30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van het duel in de Kuip. De uitzending begint om 16:00 uur.