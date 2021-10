Willem Engel voert zijn zoveelste rechtszaak: 'Hij doet het voor de donaties en om rook te creëren'

Het begint bijna een rituele dans te worden: de Rotterdamse voorman van Viruswaarheid Willem Engel voert een rechtszaak om zijn gelijk te halen. Deze vrijdag heeft hij in een kort geding Facebook gedaagd. Zijn account is geschorst en Facebook heeft berichten verwijderd.

Aan alles is te merken dat het niet het eerste proces is van Willem Engel. Advocaat Van den Brink van Facebook laat niet na smalend te verwijzen naar eerdere, mislukte rechtszaken. Tegen YouTube, tegen Google, tegen de overheid en tegen Facebook zelf. "Deze zal hij ook verliezen en dan zal hij wel weer aangifte gaan doen tegen mij."

Het is soms vinnig in de Rotterdamse rechtszaal. Van den Brink verwijst naar onderzoek van het RIVM. "Ongevaccineerden hebben 33 keer een grotere kans op de ic te komen. Meneer Engel zegt dat zijn posts humor zijn, ik denk dat ze er op de ic niet om kunnen lachen." Engel staat dan op en wappert met een envelop. "Punt van orde. Ik heb hier een aangifte tegen de advocaat." De rechter gelast hem weer te gaan zitten. "Ik bepaal hier de orde."

De twee partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Engel: "Dit is een persoonlijke vendetta van Facebook tegen mij." Facebook: "Hij voert rechtszaken voor de donaties, om tegenstanders lastig te vallen en om rook te creëren."

'Potentieel dodelijk'

Toch gaat het wel ergens over: principiële vragen over de vrijheid van meningsuiting en de ruimte die sociale media als Facebook hebben om in te grijpen. In het kort geding gaat het concreet om vijf berichten die Facebook heeft verwijderd. Daarin zegt Engel onder meer dat de vaccins tegen corona niet getest zijn en potentieel dodelijk en prijst hij het alternatieve middel Invermectine aan.

Facebook: "Dat is evidente desinformatie. De Europese Commissie zet ons onder druk om nepberichten te weren. Daar houden wij ons aan. Uit eerder uitspraken van rechtbanken blijkt ook dat Facebook in beginsel veel ruimte heeft om zelf regels te stellen." Daarbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar de beslissing van de rechter in de zaak die politicus Van Haga aanspande tegen LinkedIn: meerdere berichten zijn door de rechter als schadelijke desinformatie betiteld die terecht zijn verwijderd. Onder meer over Invermectine.

'Het was weer gezellig'

Advocaat Maliepaard, die Engel bijstaat, denkt daar anders over: "Facebook heeft een maatschappelijke functie en kan niet zomaar berichten verwijderen. Er ontstaat dan ongelijkheid onder de gebruikers. Facebook is een gevangenis, dit is in strijd met de vrijheid van meningsuiting."

Willem Engel zelf onderstreept dat betoog met enkele oneliners. "Regels kunnen nooit boven de waarheid gaan. Censuur is dodelijk. Facebook gaat massale claims tegemoet zien van nabestaanden, doordat bepaalde informatie is weggehouden."

Zelf kondigt hij ook de nodige nieuwe rechtszaken aan. Bij het verlaten van de Rotterdamse rechtbank toont hij een grote grijns. "Het was weer gezellig!" In het kort geding van vrijdag zal de rechter op 29 oktober uitspraak doen.