Beugelsdijk is terug bij Sparta voor 'vechtwedstrijd' tegen FC Groningen: 'We moeten knokken zondag'

De laatste keer dat Tom Beugelsdijk meedeed bij Sparta, tegen Fortuna Sittard (3-1), boekte de ploeg van Henk Fraser de enige overwinning van het seizoen. Daarna volgden moeilijke weken, waarin in totaal slechts twee punten werden gepakt. Bovendien incasseerden de ploeg uit Spangen het ene na het andere doelpunt.

"Maar ik vind niet dat mijn vervangers het slecht hebben gedaan. Daar ben ik het echt niet mee eens. Als je tegen Cambuur (0-4, red) gewoon een of twee keer scoort, loopt het heel anders. Het valt of staat allemaal met resultaat", zegt Beugelsdijk.

Pijnvrij

De verdediger is blij om terug te zijn na de bovenbeenblessure die hem de laatste vier duels kostte. Maar of hij tegen FC Groningen al direct start, weet hij niet. "Dat is aan de trainer. Ik heb deze week voor het eerst weer meegetraind, gelukkig pijnvrij. Die bovenbeenblessure was mijn eerste spierblessure ooit, dus ik was wel enigszins angstig om weer een bal te trappen. Maar het is uiteindelijk best goed gegaan."

Angst kan Sparta niet gebruiken tegen FC Groningen. De ploeg van Danny Buijs staat er, net als de trainer zelf, om bekend te duels niet te schuwen. "Wij moeten ook vechten, in ieder duel. En Buijs is inderdaad een vechter, dus we zullen moeten knokken zondag."

Bekijk hier het hele interview met Tom Beugelsdijk. Tekst gaat verder onder de video.

Fledderus

Voor Fraser is het duel met FC Groningen beladen. Vorige maand clashte hij nog met Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, nadat Fledderus Laros Duarte berichtjes zou hebben gestuurd vlak voor een wedstrijd. Fraser gaf later aan Fledderus graag op het voetbalveld tegen te zijn gekomen. "Maar het is nu geen thema voor mij. Ik ben niet van gedachten veranderd en heb geen spijt van wat ik toen zei. Andere zaken zijn veel belangrijker", zegt Fraser.

Roks

Recent werd Dolf Roks op straat gezet door Sparta, waarover een hoop te doen was. Henk van Stee sprak zich erover uit in FC Rijnmond. Maar Fraser wil er niet op reageren. "Ik ga me daar niet over uitlaten. Niemand heeft daar baat bij, behalve jullie. Het maakt jullie werk leuker. Maar ik ga dat niet doen."

Sparta, dat Mica Pinto en Aaron Meijers nog moet missen, won ruim een maand geleden voor het laatst. Een overwinning tegen de Groningers zou dan ook welkom zijn. "Tegen PSV functioneerden we goed als team. Dat zal weer moeten, anders krijgen we een pak slaag. En voor mij persoonlijk zou het ook wel fijn zijn, gewoon om de azijnzeikers bij me weg te houden die puur naar het resultaat kijken."

Of Sparta de jacht op punten heropent met Beugelsdijk in de basis, weet Fraser nog niet. "Ik hou nog even een slag om de arm. In dit soort duels moet je wel honderd procent zijn."

Bekijk hier het hele interview met Henk Fraser.