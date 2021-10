Jeroen Grueter in FC Rijnmond: 'Feyenoord kan wel een tijdje met Ajax meegaan'

Jeroen Grueter is onder de indruk van Arne Slot als trainer van Feyenoord. "Een winnend lot uit de loterij. We zien weer een winnend Feyenoord dat goed speelt. Dat heeft alles met de komst van Slot te maken", vindt de voetbalcommentaar van de NOS.

"Ik had eigenlijk verwacht dat Feyenoord niet interessant zou zijn voor Slot. Maar hij zag het wel als een interessant project. Hij heeft zijn visie geprojecteerd op het elftal en laat zien dat je met dit materiaal ook kan spelen volgens zijn gedachtegoed", vertelt Grueter in de voetbaltalkshow FC Rijnmond.

Grueter denkt dat Feyenoord een tijdje in de buurt van Ajax kan blijven in de eredivisie. "Het doel was aanvankelijk om het voetbal weer een beetje terug te krijgen en het geloof. Maar overwinteren in de Conference League lijkt mij wel echt mogelijk. En afhankelijk van de prestaties van Ajax kan Feyenoord een tijdje meegaan. Het programma is helemaal niet zo slecht de komende periode."

In de wedstrijd van zaterdag tegen RKC Waalwijk staat Cyriel Dessers in de basis. Hij speelt omdat Luis Sinisterra ontbreekt. "Een ideale wedstrijd om hem te brengen vanaf het begin", vindt Harry van der Laan. Grueter: "En je doet er niets aan dat Sinisterra ontbreekt vanwege interlandverplichtingen. Dat moet je accepteren. De bonden hebben veel macht. Als je dat niet wil moet je geen spelers uit het buitenland halen en werk je alleen met Nederlandse spelers. Het is part of the game."