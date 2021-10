Van Persie en Bruins zijn eensgezind: Na 23 jaar gaat Excelsior hoofd jeugdopleiding Van Lochem enorm missen

Aan het begin van het interview valt Van Lochem maar meteen met de deur in huis. "Ik ben hier veel te lang gebleven", lacht hij. Op Woudestein laat hij een heel leven achter. Niet alleen als hoofd jeugdopleidingen, maar ook als jeugdtrainer. Daarnaast deed Van Lochem nog meer voor Excelsior, maar daarover later meer. "Soms ben ik hier een social worker geweest", geeft Van Lochem toe.

Zijn carrière bij Excelsior begint in 1999, als Van Lochem in het kader van de samenwerking met Feyenoord wordt gevraagd om hoofd jeugdopleidingen te worden. "Nu heb ik het gevoel dat ik op zoek ben naar wat nieuws. Met beperkte middelen zijn we tot hier gekomen. Mijn opvolger mag het hier verder uitbouwen", vertelt Van Lochem, die een nieuwe uitdaging wil. "Het enige wat mij minder heeft getrokken, is dat er best meer aandacht mag komen van de hoofdtrainers en de directie."

Van Lochem heeft de laatste jaren veel hoofdpijn en slapeloze nachten gehad over de organisatie. "Mijn gezondheid vind ik belangrijker. Ik ga daarom op zoek naar iets anders, met wel pijn in het hart. We hebben hier fijne mensen rondlopen. Uiteindelijk moet je een volgend hoofdstuk in je leven gaan schrijven."

Veel veranderd

Ja, het was bij de amateurclubs waar Van Lochem heeft gezeten beter geregeld toen hij bij Excelsior kwam. "Qua materiaal en logistiek", verduidelijkt hij. In de afgelopen 23 jaar heeft ook oud-jeugdspeler Luigi Bruins de complete jeugdopleiding van Excelsior zien veranderen. Hij speelde al voor de Kralingse jeugd voor zijn entree op Woudestein. "Er was niet zoveel toen Van Lochem bij de club kwam", weet Bruins nog. Zo heeft hij flink werk gemaakt van video-analyse, team- en individuele begeleiding. Ook is een krachthonk en wordt er mentale training door de Kralingers aangeboden. "Alles is nu aanwezig. Van Lochem heeft daar een grote steen aan bijgedragen."

In de loop der jaren heeft Van Lochem talloze spelertjes zien komen en gaan. Voor sommige kinderen hield de voetbaldroom in Kralingen op, voor een enkeling was een doorbraak bij Excelsior weggelegd. "Het is een hot item in de topsport hoe je met kinderen moet omgaan. Maar op school, in het bedrijfsleven en op straat krijg je met teleurstellingen te maken. Moeten we hier alles met de mantel der liefde bedekken? Ik denk dat de goed georganiseerde amateurclubs en profclubs het falen van de regering goed maken, doordat die bezuinigt op sport."

Van Lochem spreekt van een Z-Generatie. "Wees ook realistisch. Het verwachtingspatroon moet je gewoon bijstellen: als kind én ouder. Tegenwoordig willen we snel miljonair worden. De Z-Generatie wil snel van de onderkant naar de bovenkant van de ladder", zegt het hoofd jeugdopleiding van Excelsior.

Kinderen zonder eten bij de club

Maar bij Excelsior had Van Lochem vaak te kampen met beperkte middelen. Hij kreeg daar kopzorgen over, maar dat weerhield hem er niet van om sommige kinderen extra te helpen.

"Er zijn hier veel kinderen geweest die geen eten hebben gekregen vanwege allerlei oorzaken. Die help je ook financieel. Dat weet niemand, maar dat hoeft ook niet. Ik vertel het tóch, maar dat heb ik allemaal te danken aan een vrouw en gezin die achter mij staan", benadrukt Van Lochem.

"Uiteindelijk gaat het erom dat het kind gelukkig moet zijn. Sommige kinderen zullen dat minder zijn, omdat ze worden weggestuurd. Maar het gaat erom dat we het beste met hen voor hebben gehad. Daarin kunnen we naar eer en geweten handelen, hoewel sommige mensen daar anders over denken."

Wie nauw met Van Lochem samenwerkt, weet dat hij met metaforen kan strooien. Dat doet hij nu ook over zijn rol als hoofd jeugdopleidingen van Excelsior. Soms is hij op Woudestein een 'Dr. Phil', zo zegt Van Lochem. "Maar nu heeft 'Dokter Bibber' ervoor gekozen om hier te gaan stoppen, omdat hij aan zijn eigen gezondheid moet denken." Van Lochem maakte zich dan bijvoorbeeld zorgen over geld. "Dan toverde je die 100 euro toch maar uit eigen zak."

Van Persie: 'Van Lochem zette de deur wagenwijd open'

Hoewel Robin van Persie niet in de Excelsior-jeugd zat toen Van Lochem hoofd jeugdopleiding werd, heeft de oud-speler van Feyenoord en Oranje een goede band met Van Lochem. "Hij heeft het fantastisch gedaan. Samen met Simon Kelder, met wie ik ook goed ben, heeft hij altijd de deuren voor mij wagenwijd opengezet. Van Lochem heeft me altijd het gevoel gegeven dat Excelsior voor mij is, was én blijft. Excelsior is míjn club. Hier ben ik begonnen. Zo voelt dat."

Van Lochem is volgens Van Persie erg betrokken bij de Excelsior-jeugd. "Wat ik zo mooi vind aan Excelsior, is dat er mensen zoals Van Lochem zijn die hier zo lang werken. Ik ken ook clubs waar dit minder het geval is. Deze club koestert dit soort mensen. Dat gaat beide kanten op. Van Lochem heeft een fantastische rol gespeeld in de jeugdopleiding van Excelsior. Hij verdient een mooi afscheid."

Of hij Van Lochem wil opvolgen bij Excelsior? "Daar heb ik helemaal geen tijd meer voor!", lacht Van Persie, die momenteel Feyenoord Onder 16 coacht. "Ik weet sowieso niet of ik dit zou kunnen. Het is een grote job, waar je ook komt. Maar mijn ambitie ligt bij het training geven, daar ben ik pas mee begonnen."

Bruins: 'Hij gaat door het vuur voor Excelsior-jeugd'

Luigi Bruins maakte Van Lochem als (jeugd)speler dichtbij mee. Nu Bruins jeugdtrainer van Excelsior is, staat Van Lochem boven hem. "Hij is erg bevlogen. Van Lochem staat voor zijn spelers en de jeugdafdeling. Daar gaat hij echt voor door het vuur", vertelt Bruins.

Ten opzichte van vroeger is Van Lochem volgens Bruins wat rustiger. "In de voetballerij wordt directheid niet altijd gewaardeerd. Als je zegt wat je denkt en het kritisch over desbetreffende persoon is, dan kun je mensen in het harnas jagen." Van Lochem geeft ook toe rustiger te zijn geworden. "Ik wil niet zeggen dat het bewijsdrang was", zegt Van Lochem. "Je wilde een bepaald stempel op de organisatie drukken."

Onder zijn bewind brak Bruins bij het eerste van Excelsior door. "Hij pusht de spelers richting het eerste elftal. Als hij vindt dat iemand dat vanwege zijn kwaliteiten verdient, dan zal hij zich er hard voor maken." Van Lochem creëert de voorwaarden, waarna het volgens Bruins aan de jeugdspeler is om de kans te grijpen.

Ook nu heeft Bruins met Van Lochem te maken, maar dan in het trainersvak. "Hij is de leraar, ik de leerling", zegt Bruins. "Hij helpt me enorm op weg met training geven, dingen eromheen en gesprekken. Zo helpt Van Lochem me om formaties tegenover elkaar weg te zetten. Ook heeft hij me geleerd niet de bal maar het spel te volgen. Van Lochem geeft me tips."

Octopus

Nick Kersten, technisch directeur van Excelsior, laat weten dat er nog geen kandidaten zijn om Van Lochem op te volgen. "De procedure voor de zoektocht naar zijn opvolger moet nog worden opgestart", benadrukt hij. Volgens Bruins moet de opvolger van Van Lochem 'een echte octopus zijn'. "Als ik hem zo hoor, dan heb je grote verantwoordelijkheid voor jeugdcoaches en -teams. Het kost veel tijd en energie. Het zou mooi zijn als iemand Excelsior-cultuur al kent, maar het hoeft geen must te zijn."

Van Lochem wil zelf in de voetballerij blijven werken. Er speelt momenteel nog niets, zegt hij. De hoofd jeugdopleiding geeft zijn opvolger in elk geval mee dat hij of zij overuren moet gaan maken. "Je bent hier echt 80 uur in de week mee bezig", zegt Van Lochem. "Het is absoluut een manier van leven. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed."

Aan het einde van het seizoen zit zijn Kralingse periode erop. Dan zet Van Lochem een punt achter zijn lange loopbaan bij Excelsior. "Deze club heeft 23 jaar van mijn leven gekost, maar het heeft me in die 23 jaar van mijn leven verder gebracht."