Sterk Excelsior sprankelt tegen VVV-Venlo en vermaakt het publiek met een goede wedstrijd

De Kralingers waren vrijwel heel de wedstrijd de betere partij. De thuisploeg kreeg in de openingsfase goede kansen via Siebe Horemans (schot naast), Thijs Dallinga (poging op de paal) en Marouan Azarkan (kopbal nipt naast).

Vlak voor het halfuur mocht Horemans wederom aanleggen. Het schot van de Belg werd uiteindelijk geblokt. Even later ging Mats Wieffer aan de rechterkant aan de wandel. De middenvelder trapte de bal via een Venloos been in het zijnet. Excelsior kreeg in de laatste minuut van de blessuretijd alsnog de beloning voor een goede eerste helft. Reuven Niemeijer kopte een voorzet van Horemans via doelman Lukas Zima binnen (1-0).

Prima niveau van Excelsior

Na de rust ging Excelsior tegen VVV-Venlo op hetzelfde elan verder. Dallinga kopte de bal op doelman Zima. Enkele tellen later raakte Horemans vlak voor het Venlose doel de bal niet lekker. In de 53e minuut was Excelsior wel trefzeker. Niemeijer maakte uit een goede voorzet van Azarkan met de binnenkant van de voet zijn tweede doelpunt van de avond (2-0). Uit een vrije trap van Niemeijer tikte Dallinga drie minuten later de 3-0 op het scorebord.

De spelers van Excelsior komen naar doelpuntenmakers Reuven Niemeijer en Thijs Dallinga toe, die elkaar omhelzen | Foto: Orange Pictures - Herman Dingler

Pas in het slotkwartier zette VVV-Venlo aan. Invaller Erik Sorga schoot een bal naast en Stijn van Gassel had een spectaculaire redding in huis op een schot van Schroijen. Ondertussen hadden Azarkan en Dallinga namens Excelsior weer eens op het doel van de bezoekers geschoten. De zege kwam voor Excelsior niet meer in gevaar.

Na elf wedstrijden heeft Excelsior 22 punten en blijft het team van coach Dijkhuizen bovenaan staan. Enkele teams hebben in de eerste divisie wel een duel minder gespeeld, waardoor de stand na komende maandag anders eruit kan zien voor de Kralingers.

Excelsior - VVV-Venlo 3-0 (1-0)

45' 1-0 Reuven Niemeijer

53' 2-0 Reuven Niemeijer

56' 3-0 Thijs Dallinga

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Aberkane (88' Dundas); Azarkan (77' Duku), Eijgenraam (88' Chacón), Wieffer, Baas; Dallinga (84' Botermans), Niemeijer

FC Dordrecht verliest weer

Voor de negende wedstrijd op rij heeft FC Dordrecht vrijdagavond niet weten te winnen. Ditmaal ging de ploeg van Michele Santoni ten onder in Maastricht, waar MVV met 2-1 te sterk was.

De wedstrijd in Limburg begon een kwartier later omdat scheidsrechter Laurens Gerrets uit Capelle aan den IJssel te laat was. Hij stond in de file. Eenmaal begonnen keek Dordrecht al vroeg bijna tegen een achterstand aan, maar de paal bracht redding op een inzet van Mart Remans. Mitchy Ntelo bracht MVV uiteindelijk na zeventien minuten met de 1-0 alsnog op voorsprong. Amper een minuut later verdubbelde Remans de score (2-0).

Dordrecht kwam daarna beter in de wedstrijd, wat resulteerde in kansen voor onder meer Jacky Donkor en Mathis Suray. Seydine N’Diaye was uiteindelijk met de 2-1 degene die de spanning ook daadwerkelijk terugbracht. Uit een corner, genomen door Schuurman, knikte de boomlange verdediger binnen.

In de tweede helft trok Dordrecht die lijn door en creëerde het opnieuw enkele kansen, maar MVV-doelman Thijmen Nijhuis hield zijn ploeg op de been. Ook de thuisploeg was dichtbij. Orhan Dzepar leek MVV naar 3-1 te koppen, maar N’Diaye haalde de bal van de lijn. Net voor tijd probeerde Jari Schuurman het nog van afstand, maar redde Nijhuis de zege voor MVV. In de slotseconde kreeg Mathis Suray na een opstootje nog een rode kaart.

Ondanks de nederlaag, was er ook nog enigszins positief nieuws voor Dordrecht. Kevin Vermeulen, die in de eerste speelronde geblesseerd raakte, maakte in de slotfase als invaller zijn eerste minuten in bijna tweeënhalve maand.

MVV Maastricht – FC Dordrecht 2-1 (2-1)

17' Mitchy Ntelo 1-0

18' Mart Remans 2-0

40' Seydine N’Diaye 2-1

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Hobbel (80’ Vermeulen), Van Huizen, N’Diaye, Biberoglu; Donkor, Hölscher, Pascu (73’ Wielzen), Schuurman; Meijer, Suray