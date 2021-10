Slachtoffer overstroming Duitsland 300 kilometer verderop aangetroffen in Rotterdam

Bij de overstromingen in Duitsland kwamen in totaal 184 mensen om het leven | Foto: Pixabay

Een Duitse vrouw die bij de overstromingen in juli vermist raakte, is enkele weken geleden dood gevonden in Rotterdam. Dat bevestigt de Rotterdamse politie vrijdag na eerdere berichtgeving van Duitse media.

De vrouw, die ouder was dan 60 jaar, is in Ahrtal in het water terecht gekomen. Het plaatsje is gelegen in de deelstaat Rheinland-Pfalz, dat deze zomer zwaar werd getroffen door het extreme hoogwater.

Het lichaam van de vrouw kwam uiteindelijk via de Rijn zo'n 300 kilometer verderop terecht. Pas eind september wisten dna-onderzoekers het lichaam van de vrouw te identificeren. Dat proces heeft weken geduurd.

Het dodental na de overstromingen in Duitsland is opgelopen naar 184.