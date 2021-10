Boomconcert voor de Breytenbachplataan in Chris Natuurlijk van 16 oktober

Rotterdammer Fred Marree laat geen kans onbenut om ervoor te zorgen dat de Breytenbachboom aan de Westersingel in Rotterdam wordt verkozen tot Boom van het jaar 2021. Daarom is hij ook zo blij met de steun van violist Annabelle Ferdinand en fotograaf Margi Geerlinks.

Met een Boomconcert brengen zij in Chris Natuurlijk een ode aan de plataan die twee wereldoorlogen heeft doorstaan en is vernoemd naar de Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach. Stemmen op De Boom van het jaar, kan nog tot maandag 18 oktober om 12:00 uur.

Boomconcert Breytenbachboom, Westersingel Rotterdam | Foto: Rijnmond

Wroeten in de aarde

Op Landgoed De Peerdegaerdt in Strijen wordt Chris Natuurlijk verwelkomd door de varkens Ginger en Knor. Het oogstseizoen in de moestuin loopt ten einde. Maar elk einde is een nieuw begin. Moestuinvrouw Agaath vertelt over de nieuwe moestuincursus die in 2022 begint waarbij de deelnemers een jaar lang iedere maand les krijgen in de moestuin.

Moestuinvrouw Agaath op de Peerdegaerdt | Foto: Rijnmond

De reis

Chris Natuurlijk maakt een wandeling door stadspark De plantage in Schiedam. Daar begint het eerste deel van De Reis, de afscheidstentoonstelling van De Ketelfactory in Schiedam. Het kunstencentrum gevestigd in het pand van Nolet Distillery, houdt er na 12,5 jaar mee op. De reis is tot en met 16 januari 2022 te zien.

Stadspark De Plantage, Schiedam | Foto: Rijnmond

Tien jaar om de aarde te redden

In Lekker lezen, de boekenrubriek van Chris Natuurlijk, bespreekt boekhandelaar Gert-Jan van Rietschoten onder meer het boek Earthshot: Hoe we onze aarde kunnen redden.

Zaterdag 16 oktober van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond