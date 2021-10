Negentig vluchtelingen opgevangen op schip in Rotterdam-Feijenoord

Eerder liet de gemeente al weten dat er tientallen vluchtelingen zouden worden opgevangen in Rotterdam, inmiddels is ook de locatie bekend. De keuze is gevallen op de Persoonshaven in Feijenoord. Daar zullen de 90 statushouders worden opgevangen op een schip.

Het schip meert vandaag nog aan. De statushouders zullen hierna zo spoedig mogelijk worden gehuisvest. Wanneer dat daadwerkelijk gebeurt, is afhankelijk van overleg dat de gemeente voert met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Omwonenden worden vrijdag per brief geïnformeerd over de vluchtelingenopvang. Ook wordt er een bewonersavond georganiseerd.

Maximaal twee maanden

Rotterdam is niet de enige gemeente in de regio die heeft aangeboden om vluchtelingen op te vangen. Ook Vlaardingen, Krimpen aan den IJssel en Nissewaard hebben de helpende hand uitgestoken. De opvang is voor een maximale duur van twee maanden.

De statushouders die worden opgevangen in Feijenoord zijn 'gekoppeld aan de gemeente Rotterdam'. Na de tijdelijke opvang is het de bedoeling dat zij permanent onderdak krijgen in de gemeente. Wethouder Vincent Karremans wil voorkomen dat er, evenals in 2015 het geval was, vluchtelingen in sporthallen moeten verblijven.