Van Zeeuwse boerendochter tot politieagente in Rotterdam: het leven van Mieke Mulderij kan zo worden verfilmd

Mieke Mulderij groeide op in Zeeuws-Vlaanderen, maar had allesbehalve een ‘plattelandsjeugd’. Nadat ze de Duitse V1-bommen van dichtbij zag overvliegen en ook nog een difterie overleefde, had ze allesbehalve een onbezorgde jeugd. Na de oorlog bleef Mieke de wenkbrauwen van haar dorpsgenoten doen fronsen, in het gehucht Absdale, door haar verboden liefde met de oudere rijksagent Dick.

Dick was een stoere man met een eigen paard. Hij nam haar mee naar het mondaine Antwerpen van de jaren 50. Maar betrok haar ook een aantal keer ook bij de smokkel van goederen over de Belgische grens.

Een van de eerste

Och, het was al zo vaak ‘uitgegaan’ tussen die twee. Maar steeds kwamen Dick en Mieke op elkaars pad. Hoe kan het dat Mieke, toch braaf lid van de Boerinnenbond en van de lokale toneelclub, uiteindelijk als een van de eerste vrouwen in Nederland bij de Rotterdamse politie terechtkwam?

Dat was nog wel een ‘dingetje’. Na het lezen van een vacature in de Libelle trok Mieke de stoute schoenen aan en toog ze naar Rotterdam voor een sollicitatiegesprek. Wist zij veel dat er dan ook een antecedentenonderzoek zou plaatsvinden? Wat zouden familieleden en mensen uit haar verleden zeggen over haar ‘foute’ liefdes? Over haar smokkelverleden? Maar iedereen hield de kaken stijf op elkaar. Tot de pastoor aan toe.

Mieke heeft vele jaren gediend voor de Rotterdamse politie. Het leverde alleen maar meer anekdotes op. Hoe was het voor een ‘Zeeuws meisje’ in de stoere politiemannenwereld in Rotterdam?

Het leven is een film

Inmiddels is Mieke Mulderij 87 jaar. Haar leven is een verfilming waard. Eerst maar het boek: oud-politieman Joop van der Hor, inmiddels schrijver van 14 boeken, waarvan het historische ‘Heijplaat in Verzet’ het bekendste is, geeft haar leven een leesbaar verhaal. Ook al gaat het over een vrouw, het leest als een spannend jongensboek, dat eind december zal verschijnen.

Mieke en Joop doen uitgebreid hun verhaal in het interviewprogramma ‘De Verdieping’.