Lees alles terug over het grote woonprotest in Rotterdam - twee arrestaties en groep van 50 demonstranten met tram afgevoerd

Lees hier ons liveblog terug waarin we het woonprotest op de voet hebben gevolgd:

18:50: De demonstranten zijn, ongeveer twee uur later dan gepland, gearriveerd bij de Markthal. Dit is het einde van het protest.

18:30: De groep loopt naar eindpunt Markthal.

18:20: De oproep van Mustapha heeft gewerkt: de demonstranten hebben hun weg vervolgd naar het centrum.

18:15: Mustapha uit de Tweebosbuurt roept de demonstranten op om rustig weg te gaan bij de Erasmusbrug.

17:55: In de omgeving van de Erasmusbrug is een verkeersinfarct ontstaan. Het was al drukker met de werkzaamheden op het Droogleever Fortuynplein, maar de demonstratie op de brug zorgt voor extra problemen.

Drukte op de Westzeedijk | Foto: Rijnmond

17:45: De politie hoopt dat de overige demonstranten hun weg nu rustig vervolgen naar de Markthal.

17:40: De groep van zo'n 50 onruststokende demonstranten wordt afgevoerd in de tram. Zeker twee demonstranten zijn aangehouden, zegt de politie tegen Rijnmond. Een persoon voor verboden wapenbezit en de andere arrestant voor belediging.

Politie bij de tram | Foto: Rijnmond

17:30: Een tram wordt leeggehaald voor het afvoeren van demonstranten. Deze oudere passagier moet zijn reis op een andere manier voorzetten.

Tram op de Erasmusbrug | Foto: Rijnmond

17:25: De overige demonstranten mogen verder lopen naar de Markthal. Toch blijven veel mensen plakken op de Erasmusbrug.

Erasmusbrug | Foto: Rijnmond

17:22: De politie heeft een groep demonstranten apart gezet die onrust zouden willen stoken. De politie wil ze niet in het centrum hebben. Menigte roept: 'laat ze los'.

17:05: De ME haalt twee groepen uit elkaar

17:00: De sfeer is omgeslagen bij de Erasmusbrug

16:50: Politie te paard blokkeert de kruising bij de Schiedamsedijk / Vasteland.

Politie te paard | Foto: rijnmond

16:40: De politie houdt een groep 'anarchistische' demonstranten tegen op de Erasmusbrug. De rest van de demonstranten mag doorlopen, wordt er geroepen door een megafoon.

Politie houdt groep demonstranten tegen op Erasmusbrug | Foto: Rijnmond

16:30: De demonstranten zijn aangekomen bij de Erasmusbrug

16:10: Honderden mensen op weg naar de Markthal.

16:00: De demonstranten vertrekken nu naar het centrum van Rotterdam in een protestmars.

15:40: Mustapha uit de Tweebosbuurt is aan het speechen. Hij wordt toegejuicht. "Wij laten zien dat solidariteit nog steeds springlevend is! Wees solidair!"

15:10: Er wordt ook gedanst in het park.

15:05: Verslaggever Suzanne Mulder ziet dat er verstandige mensen op het plein staan. "Het zijn geen leeghoofden."

15:01: Verslaggever Marion Keete ziet dat er ook opvallend jonge demonstranten aanwezig zijn. "Ik wil later ook een huis", staat er op het bordje van de 10-jarige Willem. Of hij verplicht mee moest van zijn ouders is niet bekend.

15:00: Inmiddels zijn er zo'n 1500 demonstranten in het Afrikaanderpark. De sfeer is gemoedelijk.

Het veld staat vol | Foto: rijnmond

14:56: Demonstranten zijn creatief met hun protestbordjes, merkt Rijnmond-producer Lars Horselenberg op.

14:35: Ook Rotterdamse woningcoöperaties zijn bij het protest aanwezig, ziet Rijnmond sidekick Feyza Albayrak. De woningcoöperaties protesteren tegen de verhuurdersheffing.

14:30: Ook uit andere provincies zijn er mensen naar Rotterdam gekomen om te demonstreren.

Demonstratie3 | Foto: Rijnmond

14:15: Wonen is een recht!", wordt er geroepen door de demonstranten.

14:00: Carrie Jansen opent de demonstratie en waarschuwt voor zakkenrollers. "Die waren er in Amsterdam. Hier natuurlijk niet." Maar voor de zekerheid toch een waarschuwing.

14:00: Het protest gaat officieel van start in het Afrikaanderpark. Ook bewoners van de Wielewaal laten van zich horen.

Wielewaal | Foto: Rijnmond

13:30: De eerste 500 demonstranten zijn al aanwezig in het Afrikaanderpark.